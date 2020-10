EU:lta tulivat raamit: ”Elämiseen riittävä palkka on turvattava” – työkomissaari kehotti ottamaan mallia Suomesta

EU-komissio ei aio pakottaa Suomea tai muitakaan pohjoismaisia jäsenmaita säätämään lakia minimipalkasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeastaan päinvastoin: keskiviikkona esitellyllä minimipalkkadirektiivillä komissio jopa kannustaa muita EU-maita Pohjoismaista tutun työehtosopimusneuvottelumallin vahvistamiseen.

Minimipalkkadirektiivillä pyritään puuttumaan ongelmaan siitä, että työstä saatava palkka ei läheskään aina riitä elämiseen EU-maissa.

Työkomissaari Nicolas Schmit kertoo komission päätyneen pohdinnassaan siihen, että työehtosopimusneuvottelumalli vaikuttaa olevan tehokkain keino työehtojen ja palkkojen parantamiseen.

Komission tavoitteena on, että 70 prosenttia työntekijöistä saataisiin EU-maissa työehtosopimusten piiriin. Kyseessä on pidemmän aikavälin pyrkimys, eikä siitä ole tarkoitus tehdä sitovaa tavoitetta.

– Ymmärrämme, että (tavoitteen saavuttaminen) vaatii paljon toimia, paljon muutoksia järjestelmissä ja työmarkkinoilla, Schmit sanoi STT:lle, Ruotsin uutistoimisto TT:lle ja Tanskan Ritzaulle antamassaan haastattelussa.

Vähintään 70 prosentin kattavuus toteutuu noin 10 jäsenmaassa, mukaan lukien Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna julkistaman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia palkansaajista kuului Suomessa työehtosopimusten piiriin.

”Emme määrittele palkkoja, vaan annamme raamit.”

Tarjoaisiko EU:n minimipalkkadirektiivi turvaa suomalaiselle työmarkkinamallille, jos se jostain syystä alkaisi tulevaisuudessa rapautua? Järjestelmän tulevaisuuden näkymät nousivat keskusteluun kuun alussa, kun työnantajia edustava Metsäteollisuus ry ilmoitti lopettavansa työehtosopimusten neuvottelemisen.

Schmitin mukaan direktiivillä ei voi pakottaa yhtäkään osapuolta pitämään kiinni työehtosopimusneuvotteluista.

– Nämä ovat kansallisia kysymyksiä, ja ne on ratkaistava kansallisella tasolla. Komissio ei voi puuttua siihen ja tulla sanomaan, että työehtosopimusneuvotteluissa on pysyttävä. Yleinen viestimme on, että työehtosopimusneuvottelut ovat hyväksi taloudelle ja työmarkkinoille sekä muutoksille, joita käymme läpi, Schmit sanoi.

Komissio esittää minimipalkasta direktiiviä, eli jäsenmaiden olisi täytettävä siinä määritellyt vähimmäistavoitteet, mutta kukin saisi päättää itse, miten asia kansallisissa laeissa toteutetaan.

Schmitin mukaan komissio ei ota ehdotuksessaan kantaa siihen, mikä minimipalkkatason tulisi tarkalleen olla kussakin EU-maassa. Sen sijaan määritelmänä on, että elämiseen riittävä palkka on turvattava.

– Emme määrittele palkkoja, vaan annamme raamit, jotka kannustavat jäsenmaita arvioimaan minimipalkkatasoaan niin, että minimipalkka mahdollistaa reilut työ- ja elinolot.

STT–Heta Hassinen