25.9.2025 14:28 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:28
EU:n droonimuurin rakentaminen puheenaiheena EU:n puolustuskomissaarin vierailulla Suomeen
EU-komission puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius tapaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) perjantaina Helsingissä.
Keskusteluiden pääaiheena on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuotuisessa linjapuheessaan julkistama esitys droonimuurin rakentamisesta unionin itärajalle. Suomi tukee ajatusta ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, millaiseksi droonimuuri rakentuisi käytännössä, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.
Droonimuuri tarkoittaa erilaisia droonien torjuntaan liittyviä teknologioita.
Keskusteluiden aiheina ovat lisäksi Euroopan puolustuksen ja turvallisuuden kehittäminen sekä EU:n monivuotinen rahoituskehys puolustuksen rahoittamisen osalta.
Ennakkotietojen mukaan Kubiliuksen on määrä järjestää perjantaina droonimuurihankkeesta videokokous myös muiden EU:n itärajan maiden kanssa.
