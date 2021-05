EU:n elpymispaketin kohtalo ratkeaa tänään – katseet kohdistuvat kokoomukseen

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään EU:n elpymispaketin ja monivuotisen budjetin mahdollistavasta omien varojen päätöksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päätöksen hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä, joten hallituspuolueiden äänet eivät yksin riitä, vaan tukea tarvitaan myös opposition puolelta.

Päätettävänä on EU:n 750 miljardin euron elpymispaketin sekä seitsenvuotisen budjetin, eli noin 1 074 miljardin euron kohtalo.

Suomen kanta on merkittävä, sillä jos yksikin jäsenmaa jättää omien varojen päätöksen hyväksymättä, kokonaisuuden eteneminen keskeytyy.

Tähän mennessä 20 jäsenmaata 27:stä on vienyt hyväksymisprosessin loppuun asti.

Keskustelua käytiin useina öinä pikkutunneille asti.

Asiasta oli tarkoitus äänestää jo viime viikolla, mutta äänestys lykkääntyi, koska elpymispakettia vastustavat perussuomalaiset pitkittivät äänestystä edeltävää keskustelua. Yli neljä päivää jatkunut keskustelu elpymispaketista päättyi eduskunnassa lauantaina aamuyöllä.

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) hyllytettiin torstaina puheenjohtamistehtävistä elpymispakettikeskustelun ajaksi hänen asiasta esittämiensä kommenttien vuoksi.

Eerola oli kertonut STT:lle, että hän olisi saattanut käyttää istuntoa johtaessaan tilannetta hyväkseen, jos tukipaketin vastustajilla olisi ollut tilapäinen enemmistö eduskunnassa. Näin paketin käsittely olisi voinut lykkääntyä merkittävästi.

Sittemmin maanantaina Eerola kommentoi Lännen Medialle, ettei hänen tarkoituksenaan ollut venyttää elpymispaketin käsittelyä pitkälle tulevaisuuteen.

Kokoomus on antanut vapaat kädet äänestykseen.

Äänestyksen osalta katseet kääntyvät oppositiopuolue kokoomukseen, joka on antanut kansanedustajilleen vapaat kädet äänestykseen. Etukäteen on tiedossa, että kokoomusryhmässä on sekä pakettia kannattavia että vastustavia kansanedustajia.

Muut oppositiopuolueet ovat äänestämässä pakettia vastaan.

Hallituksen tarvitseman kokoomustuen määrä riippuu siitä, kuinka monta kansanedustajaa on paikalla äänestyksessä ja lipeääkö hallituksen riveistä kansanedustajia äänestämän pakettia vastaan.

Kahden kolmasosan enemmistöä laskettaessa otetaan huomioon vain annetut jaa- ja ei-äänet. Tyhjiä ääniä ei huomioida.