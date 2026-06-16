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Politiikka

16.6.2026 11:34 ・ Päivitetty: 16.6.2026 11:34

EU:n ja Yhdysvaltain kauppasopimus hyväksyttiin EU-parlamentissa

THIBAULT CAMUS / AFP / LEHTIKUVA
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump G7-huippukokouksessa 16. kesäkuuta. Taustalla Japanin pääministeri Sanae Takaichi.

EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15 prosentin tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.

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