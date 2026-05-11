Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.5.2026 11:01 ・ Päivitetty: 11.5.2026 11:51

EU:n Kallas torppasi Putinin ehdotuksen

Nicolas TUCAT - AFP / LEHTIKUVA
Kaja Kallas Brysselissä 20. huhtikuuta.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjui maanantaina Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina.

Kallas sanoi, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi.

- Tällöin hän istuisi molemmilla puolilla neuvottelupöytää, Kallas sanoi toimittajille Brysselissä ennen EU:n ulkoministerien kokousta.

MYÖS Saksa hylkäsi ehdotuksen.

- Entinen liittokansleri Schröder ei ole menneisyydessä aivan kaikessa toiminnassaan osoittanut pystyvänsä olemaan tässä asiassa puolueeton välittäjä, Saksan eurooppaministeri Gunther Krichbaum sanoi toimittajille ennen ulkoministerikokousta.

Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin, ja hän on aiemmin toiminut Venäjän valtion omistamien energiayhtiöiden hallituksissa. Hän ei ole katkaissut yhteyksiään Venäjälle Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen jälkeenkään.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Heikki Sihto

Ulkomaat
9.5.2026
Sotanostalgian sumentama kansa: Jonna Alava tutkii, miten venäläiset suhtautuvat Ukrainan sotaan ja Putiniin
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
9.5.2026
Kokoomusohjelma hersyttelee: valttikortit kaikille ja Suomi kukoistamaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU