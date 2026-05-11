EU:n Kallas torppasi Putinin ehdotuksen

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas torjui maanantaina Venäjän ehdotuksen siitä, että Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder nimitettäisiin unionin edustajaksi Ukraina-neuvotteluihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän presidentti Vladimir Putin ehdotti Schröderiä rooliin lauantaina.

Kallas sanoi, että on selvää, miksi Putin haluaa Schröderin neuvottelijaksi.

- Tällöin hän istuisi molemmilla puolilla neuvottelupöytää, Kallas sanoi toimittajille Brysselissä ennen EU:n ulkoministerien kokousta.

MYÖS Saksa hylkäsi ehdotuksen.

- Entinen liittokansleri Schröder ei ole menneisyydessä aivan kaikessa toiminnassaan osoittanut pystyvänsä olemaan tässä asiassa puolueeton välittäjä, Saksan eurooppaministeri Gunther Krichbaum sanoi toimittajille ennen ulkoministerikokousta.

Schröderillä on läheiset suhteet Putiniin, ja hän on aiemmin toiminut Venäjän valtion omistamien energiayhtiöiden hallituksissa. Hän ei ole katkaissut yhteyksiään Venäjälle Ukrainan hyökkäyssodan alkamisen jälkeenkään.