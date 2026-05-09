Kokoomusohjelma hersyttelee: valttikortit kaikille ja Suomi kukoistamaan

Puolueilla on tavoiteohjelmissaan lupa unelmoida maailmasta, jossa todellisuus tai muut puolueet eivät sotke päämäärien saavuttamista. Ehkä siksi tavoiteohjelmissa voi nähdä puolueiden aatteellisuuden puhtaimman ilmenemismuodon. Simo Alastalo Demokraatti

Kokoomus julkisti lauantaina tavoiteohjelmaesityksensä Vapaus onnistua, vastuu huolehtia, jonka 92 sivuun on tiivistetty visio 2040-luvun porvarillisesta taivasten valtakunnasta.

Jos tavoiteohjelmien luonteeseen kuuluu toiveikkuus, kokoomuslaista optimismia on ohjelmassa vahvistettu steroideilla. Tulevaisuus (kok.) on fantastinen, kuten kokoomuksen puheenjohtaja emeritus, ex-pääministeri Jyrki Katainen sanoisi.

Ohjelma sanoittaa asian näin: ”Kokoomuksen visiossa Suomi on 2040-luvulla kansakunta, joka on herännyt uuteen kukoistukseen.”

Elämän valttikortit on jaettu jokaiseen kouraan ja pessimistitkin pitävät porttinsa avoimina.

PAPERIN luettuani tunnen halua muuttaa tulevaisuuden kokoomuslaiseen Suomeen yhtä lailla kuin toivoisin kerran pääseväni tuolle puolen Jordanvirran.

Todellisuus on tietysti monimutkaisempi. Siihen kuuluvat muun muassa koalitiohallitukset, joissa puolueet ampuvat työkseen alas toistensa parhaita ideoita ja tunnelma ikävästi droppaa.

Elämme muutenkin vaivan ajassa. Kilpailevassa valtiovarainministeriön tulevaisuuden visiossa nettolainanotto on vuonna 2030 16-17,4 miljardia euroa vuodessa. Tavoiteohjelman lupaama terve pohjoismainen julkinen talous vaikuttaa ministeriön näkyyn verrattuna utooppiselta.

Mikä kehityksen kääntäisi? Miten Suomesta tulisi kokoomuslainen puhtaan energian suurvalta, jossa tuottavuus on kaksinkertaistunut, lapsia uskalletaan hankkia, he kouluttautuvat ja kaikki, myös turkulaiset vanhukset, saavat hoivaa silloin, kun he sitä tarvitsevat?

KOKOOMUKSEN vastaus on tekoäly. 2040-luvun Suomessa ollaan tavoiteohjelman mukaan tekoälymurroksen voittajia ja Euroopan ykkösiä.

Tekoälyllä tuottavuus räjähtää. Hyvästi alijäämä, säästöt ja kituuttaminen. Me kaikki vaurastumme ja tulemme toimeen omalla työllämme. Kasvu hoitaa, kuten SDP:ssä tavattiin takavuosina sanoa.

Tekoälyn tulo on otettu kokoomuksessa tosissaan. Sanalle saa tavoiteohjelmasta 60 osumaa, enemmän kuin esimerkiksi yksilölle (47) tai vapaudelle (53).

Tekoäly kuvataan muun muassa yhdeksi avaintekijäksi, joka parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta. Ihmiset saavat sen ansiosta laadukkaampia palveluja ilman kustannusten hallitsematonta kasvua. Julkisen talouden arkkivihollinen sote tulee tekoälyn avustuksella hoidetuksi.

Myös paras sosiaaliturvamme, työ, on 2040-luvun kokoomuslaisessa Suomessa tuottavampaa ja mielekkäämpää kiitos tekoälyn.

Optimisti voisi ajatella, että näin sen soisi menevän. Realistin on hyvä varautua myös synkempiin vaihtoehtoihin.

JOS tieteisfiktiosta tuttu kyberpunk edustaa nihilististä kuvaa ympäristökatastrofeista, sosiaalisten yhteisöjen pirstoutumisesta ja koneiden vallasta, kokoomukselle luonteva scifin laji on jonkinlaista hope-punkia.

Tulevaisuuden lasi on puolityhjänäkin täysi, kun oikeanlaisilla silmälaseilla (kok.) katsotaan.

Kokoomuksen puoluekokouksen odotetaan kuittaavan tavoiteohjelman kesäkuussa.