”EU:n kilpailukykyä tulee vahvistaa näitä jättejä vastaan” – suuren valiokunnan sosialidemokraateilta eriävä mielipide

Suuri valiokunta on päättänyt kantansa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastusta koskevaan esitykseen.

SDP:n valiokunnan jäsenet – Maria Guzenina, Kimmo Kiljunen, Elisa Gebhard, Helena Marttila, Jani Kokko ja Matias Mäkynen – jättivät suuren valiokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen, koska katsovat, että hallituksen kannassa ei riittävästi huomioida EU:n toimintakyvyn turvaamisen merkitystä suomalaisille, Suomelle ja Euroopan kilpailukyvylle.

Sd-valiokuntaryhmän jäsenet korostavat tiedotteessaan, että Euroopan tilanne on merkittävästi heikentynyt siitä, kun EU:n nykyinen monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin. Demarit odottavat nyt hallitukselta jämäkkiä esityksiä siitä, miten EU:n rahoitustarpeet hoidetaan.

– EU on ennennäkemättömien haasteiden edessä. Kiina, Yhdysvallat ja Intia valtaavat tilaa kansainvälisillä markkinoilta. EU:n kilpailukykyä tulee vahvistaa näitä jättejä vastaan. Emme selviä vientivetoisessa Suomessa ilman kilpailukykyistä Eurooppaa. Kyse on suomalaisista työpaikoista ja hyvinvoinnista. Euroopan talouden heikkeneminen on valtava riski Suomen talousnäkymille, valiokunnan varapuheenjohtaja Maria Guzenina summaa sd-ryhmän kannan tiedotteessa.

Valiokuntaryhmä painottaa myös, että Suomen tulee antaa vahva tuki yhteisen eurooppalaisen koordinaation vahvistamiselle strategisten teknologioiden alalla STEP-tukivälineen avulla. Neuvotteluissa Suomen tulee kuitenkin vaatia, että innovaatiorahaston lisärahoitusta on voitava hyödyntää kaikissa jäsenmaissa ja komission esittämästä BKT-perustaisuudesta luovutaan.

Valiokuntaryhmä painotti myös unionin ulkoisen ulottuvuuden ja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön resurssoinnin merkitystä.

– On erittäin tärkeää, että EU tekee yhtenäisesti töitä globaalin vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Uudessa geopoliittisessa tilanteessa ja kilpailussa eurooppalaisia intressejä voidaan edistää parhaiten yhteistyön avulla, valiokuntaryhmän jäsen Elisa Gebhard sanoo.