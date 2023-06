EU:n tuomioistuin: Puolan oikeuslaitosuudistus unionin lainsäädännön vastainen

EU:n tuomioistuin on linjannut, että Puolan oikeuslaitosuudistus on unionin lainsäädännön vastainen. Tuomioistuimen päätöksen mukaan uudistus heikentää tuomareiden riippumattomuutta ja puolueettomuutta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiista EU:n ja Puolan välillä on kestänyt jo vuosia, ja Euroopan komissio on katsonut Puolassa toteutettujen uudistusten horjuttavan laillisuusperiaatetta. EU:ta on kiristänyt esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomareita valvomaan perustettu kurinpitoelin.

Vuonna 2021 EU-tuomioistuin määräsi Puolan maksamaan miljoona euroa sakkoa päivässä, koska maa ei ollut keskeyttänyt kurinpitoelimen toimintaa. Maanantaina tuomioistuin ilmoitti, että sakkojen kertyminen päättyy.

EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders vetosi Puolan viranomaisiin, jotta nämä noudattaisivat tuomioistuimen päätöstä kokonaisuudessaan. Puolan oikeusministeri Zbigniew Ziobro puolestaan parjasi sekä päätöstä että tuomioistuinta.