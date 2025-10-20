EU:n ulkoministerit kokoontuvat Luxemburgissa – listalla Trumpin ja Zelenskyin tapaamisen jälkipuinti

EU:n ulkoministerit kokoontuvat maanantaina Luxemburgiin keskustelemaan Ukrainan tilanteesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministereiden aiheena on muun muassa Ukrainan tukeminen sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantain tapaamisen jälkipuinti.

EU-maat keskustelevat myös Ukrainan aseellisesta tukemisesta, sillä viimeaikaiset tiedot EU-maiden aseavun vähentymisestä ovat nostaneet huolta. EU:ssa on ollut vaikeuksia löytää kestävää ja yhteistä ratkaisua aseavulle. Ratkaisu pitäisi kuitenkin saada aikaan, sillä vastuu Ukrainan aseavusta on siirtymässä yhä enemmän Euroopan harteille.

EU on valmistellut Ukrainalle annettavaa 140 miljardin sotakorvauslainaa, joka on tarkoitus rahoittaa Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Keskustelut ovat yhä kesken, ja asiaa on määrä puida EU:n huippukokouksessa torstaina.

Etenkin Belgia, jonka Euroclear-rahoituslaitoksessa valtaosa varoista sijaitsee, on ollut huolissaan sille mahdollisesti lankeavista oikeudellisista ja taloudellisista seurauksista.

Tiivistettynä laina toimisi niin, että EU antaisi Euroclearille nollakorkoisen velkasitoumuksen. Takauksen hoitaisivat EU-maat.

Jos yksi jäsenmaa – kuten pakotteiden kanssa venkoillut Unkari – päättäisi blokata venäläisten pakotteiden jatkon, pakotteet kuitenkin raukeaisivat ja Venäjä saisi mahdollisuuden vetää varansa pois.

Siksi EU-komissio on ehdottanut, että pakotepäätöksissä siirryttäisiin yksimielisten päätöksien sijasta määräenemmistöpäätökseen. Päätös on kuitenkin juridisesti hankala, ja STT:n tietojen mukaan keskustelu asiasta on yhä käynnissä EU:n juristien kesken.

- Meidän pitäisi saada ratkaisu aikaan ennen vuoden loppua, jotta Ukraina ei joudu vaikeaan tilanteeseen, mutta en tiedä, miten todennäköistä se on, eräs korkea EU-virkamies kuvaili.

EU valmistelee parhaillaan myös seuraavaa, Venäjään kohdistuvaa 19. pakotepakettia, jossa EU haluaa muun muassa kieltää nesteytetyn maakaasun tuonnin vuoden 2027 alusta lähtien.

Pakotepaketin hyväksyntä on kuitenkin jumissa Slovakian vastustuksen vuoksi, ja onkin todennäköistä, että päätös tästäkin siirtyy torstain huippukokoukseen.

MINISTERIT keskustelevat myös Israelin ja Gazan tilanteesta ja aselevosta.

STT:n tietojen mukaan EU:n Israelille suunnittelemien sanktioiden valmistelussa on jääty toistaiseksi odottavalle kannalle. Syynä tähän on Gazaan sovittu aselepo ja se, että osa EU-maista vastustaa lähtökohtaisesti Israelin sanktiointia.

Osa Israelia tukevista jäsenmaista on vaatinut EU-komission esittämien sanktioiden hylkäystä kokonaan. Valtaosa jäsenmaista kuitenkin haluaa, että sanktiointimahdollisuus pidetään yhä voimassa, jotta Israelia voidaan painostaa, ellei Israel päästä apua Gazaan tai noudata aselevon ehtoja. EU:n pääprioriteetti onkin nyt varmistaa, että Israel todella päästää humanitaarista apua Gazaan.

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).