Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

20.10.2025 05:13 ・ Päivitetty: 20.10.2025 05:13

EU:n ulkoministerit kokoontuvat Luxemburgissa – listalla Trumpin ja Zelenskyin tapaamisen jälkipuinti

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT

EU:n ulkoministerit kokoontuvat maanantaina Luxemburgiin keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ulkoministereiden aiheena on muun muassa Ukrainan tukeminen sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perjantain tapaamisen jälkipuinti.

EU-maat keskustelevat myös Ukrainan aseellisesta tukemisesta, sillä viimeaikaiset tiedot EU-maiden aseavun vähentymisestä ovat nostaneet huolta. EU:ssa on ollut vaikeuksia löytää kestävää ja yhteistä ratkaisua aseavulle. Ratkaisu pitäisi kuitenkin saada aikaan, sillä vastuu Ukrainan aseavusta on siirtymässä yhä enemmän Euroopan harteille.

EU on valmistellut Ukrainalle annettavaa 140 miljardin sotakorvauslainaa, joka on tarkoitus rahoittaa Venäjältä jäädytettyjen varojen käteistuotoilla. Keskustelut ovat yhä kesken, ja asiaa on määrä puida EU:n huippukokouksessa torstaina.

Etenkin Belgia, jonka Euroclear-rahoituslaitoksessa valtaosa varoista sijaitsee, on ollut huolissaan sille mahdollisesti lankeavista oikeudellisista ja taloudellisista seurauksista.

Tiivistettynä laina toimisi niin, että EU antaisi Euroclearille nollakorkoisen velkasitoumuksen. Takauksen hoitaisivat EU-maat.

Jos yksi jäsenmaa – kuten pakotteiden kanssa venkoillut Unkari – päättäisi blokata venäläisten pakotteiden jatkon, pakotteet kuitenkin raukeaisivat ja Venäjä saisi mahdollisuuden vetää varansa pois.

Siksi EU-komissio on ehdottanut, että pakotepäätöksissä siirryttäisiin yksimielisten päätöksien sijasta määräenemmistöpäätökseen. Päätös on kuitenkin juridisesti hankala, ja STT:n tietojen mukaan keskustelu asiasta on yhä käynnissä EU:n juristien kesken.

-  Meidän pitäisi saada ratkaisu aikaan ennen vuoden loppua, jotta Ukraina ei joudu vaikeaan tilanteeseen, mutta en tiedä, miten todennäköistä se on, eräs korkea EU-virkamies kuvaili.

EU valmistelee parhaillaan myös seuraavaa, Venäjään kohdistuvaa 19. pakotepakettia, jossa EU haluaa muun muassa kieltää nesteytetyn maakaasun tuonnin vuoden 2027 alusta lähtien.

Pakotepaketin hyväksyntä on kuitenkin jumissa Slovakian vastustuksen vuoksi, ja onkin todennäköistä, että päätös tästäkin siirtyy torstain huippukokoukseen.

MINISTERIT keskustelevat myös Israelin ja Gazan tilanteesta ja aselevosta.

STT:n tietojen mukaan EU:n Israelille suunnittelemien sanktioiden valmistelussa on jääty toistaiseksi odottavalle kannalle. Syynä tähän on Gazaan sovittu aselepo ja se, että osa EU-maista vastustaa lähtökohtaisesti Israelin sanktiointia.

Osa Israelia tukevista jäsenmaista on vaatinut EU-komission esittämien sanktioiden hylkäystä kokonaan. Valtaosa jäsenmaista kuitenkin haluaa, että sanktiointimahdollisuus pidetään yhä voimassa, jotta Israelia voidaan painostaa, ellei Israel päästä apua Gazaan tai noudata aselevon ehtoja. EU:n pääprioriteetti onkin nyt varmistaa, että Israel todella päästää humanitaarista apua Gazaan.

Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Janne Riiheläinen

Kolumnit
17.10.2025
Janne Riiheläinen: EU:n demokratiat voi kukistaa ihan demokraattisin keinoin
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
17.10.2025
Arvio: Tällainen oli Lappiin lähetetty suomalaissotilaiden iskujoukko, joka torjui neuvostopartisaanien raakoja hyökkäyksiä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
20.10.2025
Kirjavisa: Peppimäistä anarkiaa Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU