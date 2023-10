EU:n ulkoministerit tapasivat Zelenskyin Kiovassa – Valtonen: ”Suomi seisoo Ukrainan rinnalla niin pitkään kuin on tarve”

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja muut EU:n ulkoministerit ovat tavanneet tänään Kiovassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin sekä ulkoministeri Dmytro Kuleban. He keskustelivat EU:n tuesta Ukrainalle, EU:n ja Ukrainan suhteista sekä Ukrainan EU-lähentymisestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtosen mukaan Suomi seisoo Ukrainan rinnalla.

- Suomi seisoo Ukrainan rinnalla niin pitkään kuin on tarve. Tällä vierailulla lähetämme tärkeän viestin EU:n vahvasta ja pitkäjänteisestä tuesta Ukrainalle, Valtonen totesi tiedotteessa.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell ylisti tapaamista historialliseksi.

- Järjestämme historiallisen EU:n ulkoministereiden tapaamisen Ukrainassa, joka on EU:n ehdokasmaa ja EU:n tuleva jäsen. Olemme täällä ilmaistaksemme solidaarisuutta ja tukea Ukrainan kansalle, hän sanoi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

UKRAINAN ulkoministeri Dmytro Kuleba kutsui Ukrainan rajoja EU:n tulevaisuuden rajoiksi.

- Tämä on historiallinen tapahtuma, koska ensimmäistä kertaa EU:n ulkoasiainneuvosto kokoustaa EU:n rajojen ulkopuolella – mutta samalla EU:n tulevien rajojen sisällä, Kuleba sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vaikka Kiovassa johtajat vannoivat tuen jatkumista Ukrainalle, EU:n yhteisessä Ukraina-linjassa on nähty kuitenkin viime viikkoina Euroopassa sisäistä hajaannusta.

Esimerkiksi Slovakiassa valtaan nousivat viikonloppuna Venäjä-mielisinä pidetyt vasemmistopopulistit. Puolueen johto on muun muassa uhonnut, ettei Ukrainalle lähetetä enää ainuttakaan patruunaa ja puhunut välien parantamisesta Venäjään.

Ukrainan ulkoministeri Kuleba totesi maanantaina, että Ukraina kunnioittaa Slovakian kansan tekemää valintaa. Hän myös totesi, että on vielä liian aikaista sanoa, miten vaalitulos vaikuttaa Slovakian toimiin.

VAHVANA Ukrainan tukijana tunnetun Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki taas herätti äskettäin hämmennystä antaessaan ymmärtää, että Puola lopettaisi aseiden toimittamisen Ukrainaan. Puolan presidentti Andrzej Duda vakuutti, että pääministerin puheita oli tulkittu väärin.

Viesti Venäjälle: ”Emme uuvu”

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna vakuutti Kiovassa maanantaina, että tapaaminen on osoitus EU:n pitkästä tuesta Ukrainalle.

- Tämä on myös viesti Venäjälle, ettei sen tule laskea sen varaan, että uupuisimme.

Kyiv Independent -lehden mukaan myös Borrell on todennut, että EU:n tuki Ukrainalle on pysyvää eikä riippuvaista tapahtumista taistelukentällä lähipäivinä tai -viikkoina. Ukraina on edennyt monien mielestä vastahyökkäyksessään toivottua hitaammin.

- Meidän tukemme ei riipu yhden päivän kehityksestä. Se on pysyvää ja jäsenneltyä, sillä Eurooppaa uhkaa eksistentiaalinen kriisi, Borrell sanoi.