EU:n uusin Venäjä-paketti: pakotteita tulossa mahdollisesti muun muassa Kiinalle ja Intialle

Asiasta kertoo EU-komission päätiedottaja Paula Pinho.

Osana pakettia venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Euroopan markkinoille kielletään. Kiellon on määrä astua voimaan tammikuusta 2027 lähtien.

Lisäksi pakotelistalle aiotaan lisätä 118 uutta Venäjän varjolaivaston alusta, minkä myötä pakotteiden piirissä olevien varjoalusten määrä nousee yli 560:n.

ENNAKKOTIETOJEN mukaan pakotteet kohdistuvat nyt myös kolmansiin maihin, jotka mahdollistavat Venäjän hyökkäyssotaa jatkamalla kauppaa Venäjän kanssa. Näihin maihin lukeutuvat muun muassa Kiina ja Intia.