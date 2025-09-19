Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.9.2025 11:20 ・ Päivitetty: 19.9.2025 12:58

EU:n uusin Venäjä-paketti: pakotteita tulossa mahdollisesti muun muassa Kiinalle ja Intialle

LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Ennakkotietojen mukaan pakotteet kohdistuvat nyt niihin maihin, jotka jatkavat kauppaa Venäjän kanssa.

EU-komissio on saanut valmiiksi ehdotuksensa seuraavasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista, jossa kielletään venäläisen maakaasun tuonti Eurooppaan. Pakotepaketti on järjestyksessään 19:s.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo EU-komission päätiedottaja Paula Pinho.

Osana pakettia venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Euroopan markkinoille kielletään. Kiellon on määrä astua voimaan tammikuusta 2027 lähtien.

Lisäksi pakotelistalle aiotaan lisätä 118 uutta Venäjän varjolaivaston alusta, minkä myötä pakotteiden piirissä olevien varjoalusten määrä nousee yli 560:n.

ENNAKKOTIETOJEN mukaan pakotteet kohdistuvat nyt myös kolmansiin maihin, jotka mahdollistavat Venäjän hyökkäyssotaa jatkamalla kauppaa Venäjän kanssa. Näihin maihin lukeutuvat muun muassa Kiina ja Intia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti viikonloppuna Naton liittolaisia lopettamaan venäläisen öljyn oston kokonaan ja asettamaan tulleja Kiinalle.

Pakotteet menevät seuraavaksi unionin jäsenmaiden hyväksyttäväksi.

Juttua päivitetty klo 15.57.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
18.9.2025
Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on kokoomuksen ja Orpon kanta – ja koska on oikea aika tunnustaa Palestiina, ellei nyt?”
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
18.9.2025
Arvio: Maailmanlopun kynnyksellä – ensin naurattaa, sitten itkettää
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU