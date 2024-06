Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja linjaa Politicossa – “Emme neuvottele laitaoikeiston kanssa”

Politicossa kirjoittavat Iratxe García Pérez, joka on Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja ja Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen PES:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Nicolas Schmit, joka on Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen kärkiehdokas vuoden 2024 eurovaaleissa sekä Stefan Löfven, Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja.

– Euroopan täytyy pysyä rauhan majakkana, kukoistavana demokratiana, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, he kirjoittavat.

He toteavat, että valtaosa eurovaaleissa äänestäneistä antoi äänensä Eurooppa-myönteisille ja demokraattisille voimille.

– Äänestäjät valitsivat perusperiaatteiden välillä: ovatko he demokratian puolesta vai sitä vastaan, vapauden puolesta vai sitä vastaan, solidaarisuuden puolesta vai sitä vastaan, sosiaalisen ja taloudellisen edistyksen ja yhteisen eurooppalaisen vaurauden puolesta – vai sitä vastaan. Nyt kun äänet on annettu, demokraattisesti valittujen edustajien on aika toimia.