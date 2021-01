Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ehdottaa EU:lle ja USA:lle ”perustamissopimusta”

Michelin mielestä tilaisuutta on nyt käytettävä hyväksi, jotta demokraattisten valtojen välille voidaan luoda uusi ”perustamissopimus”.

Euroopan parlamentissa puhunut Michel esitti ehdotuksena myös Twitterissä ja kohdisti sen suoraan tulevalle presidentille Joe Bidenille, jonka virkaanastujaisia vietetään tänään.

Michel kuvaili Bidenia sanoen, että Euroopalla on ystävä Valkoisessa talossa.

On the first day of his mandate, I address a solemn proposal to President @JoeBiden:

Let's build a new #EU #US founding pact. 🇪🇺🇺🇸

For a stronger Europe. For a stronger America. For a better world.#EPlenary pic.twitter.com/EhFfPJyMni

— Charles Michel (@eucopresident) January 20, 2021