Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja: Iranin sodassa voittanut toistaiseksi vain Venäjä

Venäjä on toistaiseksi ollut Iranin sodan ainoa voittaja, arvioi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Costan mukaan Venäjä hyötyy Iranin sodasta muun muassa energian hintojen nousemisen vuoksi. Samalla Venäjä hyötyy siitä, että sotilaallisia resursseja, joita voitaisiin muuten lähettää Ukrainan tueksi, käytetäänkin Irania vastaan.

Lisäksi Venäjä hyötyy Costan mukaan Iranin sodasta siten, että muun maailman huomio kääntyy pois Ukrainasta Lähi-idän tapahtumien noustessa huomion keskipisteeseen.

Costa kommentoi Iranin sotaa EU:n suurlähettiläille tiistaina Brysselissä pitämässään puheessa. Hän peräänkuulutti voimankäytöstä pidättäytymistä Lähi-idässä ja paluuta neuvottelupöytään.

COSTA sanoi EU:n tukevan Iranin kansaa ja vaati maan kansalaisten ihmisoikeuksien ja vapauden kunnioittamista. Samalla hän painotti, että vapautta ja ihmisoikeuksia ei voida saavuttaa pommeilla.

- Meidän on vältettävä tilanteen eskaloitumista. Tällainen polku uhkaa Lähi-itää, Eurooppaa ja muuta maailmaa. Seuraukset ovat vakavia, myös talouden alalla, kuten Hormuzinsalmen sulku osoittaa, Costa sanoi.

”Maksimaalista painostusta jatkettava”

EU:n talouskomissaari Valdis Dombrovskis puolestaan sanoi tiistaina, että EU ei kannata Venäjän öljykauppaa koskevien pakotteiden lieventämistä.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump sanoi aiemmin lehdistötilaisuudessaan aikovansa luopua joistain öljyyn liittyvistä pakotteista hintojen alentamiseksi. Hän ei täsmentänyt, mistä pakotteista on kyse. Trump oli juuri ennen median tapaamista käynyt puhelinkeskustelun Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

- Meidän on jatkettava maksimaalisen painostuksen kohdistamista Venäjään, Dombrovskis sanoi tiistaina Brysselissä EU:n valtiovarainministerien kokouksen yhteydessä, kun häneltä kysyttiin Trumpin ilmoituksesta.

Dombrovskis varoitti, että pakotteiden lieventäminen vahvistaisi Venäjän kykyä käydä sotaa ja heikentäisi Ukrainaa.