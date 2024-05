Eurovaaliehdokas haluaa viedä itseltäänkin leivän – alle 16-vuotiaille kielto someen

Terapeutti-Villenä tunnettu tamperelainen SDP:n kansanedustaja, psykoterapeutti ja sairaanhoitaja Ville Merinen luottaa eurovaaleissa yhteen teemaan: sosiaalinen media pitäisi kieltää alle 16-vuotiailta. Johannes Ijäs Demokraatti

Meristä pidetään potentiaalisena läpimenijänä Brysseliin. Tosin menestys on lopulta arvoitus. Voiko eduskuntavaalien some-terapeutin suosio kertautua koko Suomessa, kun eurovaaleissa koko maa on yhtä vaalipiiriä?

Somessa nuorten mielenterveysasioista puhuvan Merisen tilaisuuksista käy kuuleman mukaan hyvin väkeä.

Demokraatti tapasi ja jututti Meristä tänään SDP:n eurovaaliristeilyllä Tallinnassa.

Merinen allekirjoittaa, ettei hänellä ole oikein itselläkään varmaa käsitystä, millaista kannatusta hän nauttii. Hän vahvistaa, että tilaisuuksissa käy paljon väkeä.

– Siellä käy paljon nuoria aikuisia, kasvatus- ja opetusalan sekä terveysalan ihmisiä käy paljon. Jos se yhtään kertoo, voi tulla hyvä kannatus, mutta sitten taas, kun minä olen vähän tällainen arpapeli. Minusta ei oikein tiedä, mutta kyllä vaikuttaisi hyvältä, Merinen pohdiskelee odottavainen hymy huulillaan.

HÄN vakuuttaa, että olisi valmis jättämään kansanedustajanpaikan ja siirtymään EU-politiikan pariin.

– Minä oikeasti haluaisin. Minulle on ihan sydämen asia tämä minun vaaliteemani. Jotenkin tajusin eduskunnan alkuaikoina, että mielenterveysongelmia on niin paljon, että emme saa hoidon lisäämistä nykytilanteessa ikinä riittävälle tasolle. Sen vuoksi on pakko puuttua juurisyihin, Merinen toteaa.

Hänen ydinteemansa eurovaaleissa ja tulevalla EU-kaudella on ajaa eurooppalaista ikärajaa sosiaalisen median käytölle.

Hänen mielestään 16 vuoden ikäraja olisi sopiva.

– Ehdotukset ikärajasta vaihtelevat ympäri maailmaa. Jenkeissä pääsuunta on, että pitäisi tulla 16. Esimerkiksi Ranskassa ihan tuoreessa presidentti Macronin tilaamassa asiantuntijakoonnissa oli, että pitäisi tulla K18. Sitten olen nähnyt myös K14.

Kun Merinen kävi huhtikuun alussa Brysselissä, hän kävi keskusteluja muun muassa komission työntekijöiden kanssa.

– Heillä oli kanssa ajatusta, että K16 voisi olla sellainen välimalli.

Mitkä somet pitäisi kieltää nuorilta?

– Siis kaikki. Kaikki nämä normisomet pitäisi rajata pois lapsilta ja nuorilta.

Siis totaalisesti?

– Totaalisesti.

Sinähän viet itseltäsi leivän?

– Niin vien. Ja se on minulle ok. Siitä on aikamoinen keskustelu somessa myös. Vaikka se on minulta leipä pois, minä ajattelen, että se on pakko tehdä.

Merinen näkee, että esimerkiksi nuorten mielenterveys- ja keskittymisongelmien takana on isosti sosiaalisen median käyttö.

– Nuorten ja lasten pahoinvointi kasvaa ihan hurjaa vauhtia.

Merinen uskoo, että some on tässä aidosti vaikuttava tekijä. Hän muun muassa kertoo norjalaisesta tutkimuksesta, jossa koulussa kiellettiin kännykät. Sen jälkeen nuoret hakivat hyvin paljon vähemmän hoitoa mielenterveysongelmiin.

Ei ole kovin kauan, kun Merinen ei vielä pitänyt täyskieltoa järkevänä ajatuksena. Mieli on muuttunut.

– Kun olen perehtynyt asiaan, en oikein näe vaihtoehtoa. Ihmisen on hirmu vaikea vastustaa (somen käyttöä), jos se jää täysin omiin käsiin. Tietysti se on myös vanhempien vastuulla tosi paljon. Näkisin, että me voittaisimme siinä, jos somen käytölle olisi ikäraja.

KETKÄ sitten voisivat tukea Meristä tämän tavoitteissa?

Hän sanoo, että hänelle somen kautta muodostunut kuva on se, että osassa nuoria somen käytön kieltäminen herättää aika voimakasta vastustustakin.

– Nuorilla tämä on vähän niin kuin fifty-fifty.

– Sitten taas vanhemmista huomattavan suuri osa on sitä mieltä, että tämä on älyttömän tärkeä juttua. Minun täytyy ihan rehellisesti anoa, että minä olen ehkä mennyt vähän ideologisesti tässä. Tämä on minusta niin tärkeä asia, että minä en ole lähtenyt sille linjalle, että minun pitäisi nyt miellyttää kaikkia minun vaaliteemallani.

Merinen sanoo pitävänsä realistisena, että somen käytön rajoittaminen etenisi tulevalla EU-vaalikaudella.

Mihin pohjaat sen?

– Pohjaan sen siihen, että eri puolueista Euroopassa on tullut hirveästi samanlaista kannatusta. Minä veikkaan, että se, mitä ensimmäiseksi Euroopassa tullaan tekemään, on Tiktokin kielto.

Merinen toimii itsekin Tiktokissa.

– Minä olen siellä, mutta minä haluaisin, että se kielletään. En jää kaipaamaan sitä alustaa, se on tosi haastava alusta.

– Sitten se haaste, minkä kanssa pitää tehdä varmaan paljon enemmän töitä, on ikäraja. Mutta minun mielestäni se on tärkeä, koska vain Tiktokin kieltäminen ei tule riittämään.

VILLE Merinen uskoo, että eurovaaliehdokkaan kannattaa olla liikenteessä yhden selkeän pääteeman kanssa.

– Olen muissakin teemoissa luonut oman näkemykseni ja katsonut paljon puolueen kantoja. Mutta tein eduskuntavaalit sillä tavalla, että ihmiset yhdistivät minut mielenterveysasioihin. Ajattelin, että eurovaaleissa minä haluan, että ihmiset ajattelevat, että tämä on se kaveri, joka haluaa laittaa niille kännyköille rajat. That’s it. En minä edes halua sotkeutua siihen kaikkeen muuhun…Minä ajattelen, että tämä on se minun juttu.