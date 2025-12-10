Politiikka
10.12.2025 06:09 ・ Päivitetty: 10.12.2025 06:09
EU:ssa päästiin alustavaan sopuun ilmastolain muutoksista
Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston neuvottelijat pääsivät tiistai-iltana alustavaan yhteisymmärrykseen EU:n ilmastolain muutoksista.
EU:n ilmastolain tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Matkalla kohti tavoitetta EU:n on määrä asettaa sitovaksi välitavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Vertailukohtana pidetään vuoden 1990 tasoa.
Lisäksi vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on määrä vähentää vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
EU:n päästökauppajärjestelmän toisen osan käyttöönottoa ollaan lykkäämässä vuodesta 2027 vuoteen 2028. Toinen osa kattaa rakennuksista ja tieliikenteestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.
EU-komission on määrä arvioida edistymistä joka toinen vuosi uusimman tieteellisen tiedon, teknologisen kehityksen ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn perusteella.
Sekä parlamentin että neuvoston on vielä annettava ilmastolain muutoksille virallinen hyväksyntänsä.
Asiasta Suomessa kertoi aiemmin Yle.
