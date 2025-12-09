Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta laajentaa hallituksen metsästyslakiesitystä koskemaan mietinnössään myös karhun ja ilveksen kiintiömetsästystä. Valiokunta esitteli mietintöä tiedotustilaisuudessaan tiistaina. Simo Alastalo Demokraatti

Mietinnössään valiokunta velvoittaa maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaan pikaisesti asetukset, joiden nojalla voitaisiin metsästää EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltua karhua ja ilvestä. Löyhemmin suojellun suden metsästystä koskevan asetuksen ministeriö on jo laittanut lausuntokierrokselle.

Metsästys voisi alkaa lain tultua voimaan vuoden alusta.

Metsästyslain muutosesityksen pykälät on kirjoitettu niin, että myös saukon kiintiömetsästys olisi jatkossa mahdollista mikäli ministeriö päättäisi antaa siitä asetuksen.

Ennen kaatolupien antamista tarvitaan tarkemmat säännökset eläinten rauhoitusajasta ja alueellisista metsästyskiintiöistä. EU:n luontodirektiivin mukainen suotuisa suojeluntaso ei saisi kiintiömetsästyksen vuoksi jatkossakaan vaarantua.

– Sudenmetsästys on ollut erittäin kuuma puheenaihe pitkään, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheejohtaja Kike Elomaa (ps.) sanoi alkupuheenvuorossaan.

”Lampaat raadellaan laitumille”

KOKOOMUSTA maa- ja metsätalousvaliokunnassa edustava Markku Eestilä perusteli kiintiömetsästystä 1990-luvulta saakka kasvaneilla suurpetokannoilla. Erityisesti susien kasvanut määrä on lisännyt maaseudun asukkaiden pelkoja.

Perussuomalaisten Jenna Simulan mukaan petojahdit ovat olleet lainsäädännöllisten ongelmien vuoksi vuosia jäissä.

– Olemme tilanteessa, jossa lampaat raadellaan laitumille ja porot raadellaan metsiin, Simula totesi tiedotustilaisuudessa.

Simula korosti, että suojelun pitää olla yleisesti hyväksyttyä.

– Kukaan ei ole metsästämässä näitä hienoja eläimiä sukupuuttoon.

SDP:N Piritta Rantanen ei antanut maa- ja metsätalousministeriölle tyylipisteitä lakiesityksen valmistelusta. Esitys oli puuttellinen ja myöhässä, mikä aiheutti valiokunnalle kovan kiireen.

Kuulemiset jäivät puutteellisiksi ja karhun ja ilveksen metsästykseen Rantasen mukaan avoimia kysymyksiä.

– Riskinä on, että laki on karhun ja ilveksen osalta EU-lain vastainen.

Toisin kuin vihreät ja vasemmistoliitto, jotka jättivät mietintöön vastalauseensa, SDP on hallituspuolueiden kanssa metsästyksestä samoilla linjoilla.

– Haluan nyt todeta, että SDP kannattaa suden, karhun ja ilveksen kannanhoidollista kiintiömetsästystä, Rantanen sanoi.

”Pykälät on kirjoitettu Metsästäjäliiton ja MTK:n tiukassa ohjauksessa”

VIHREIDEN Tiina Elo piti hallituksen esitystä ja valiokunnan mietintöä sekä sisällön että lainvalmistelun näkökulmasta arvottomana näytelmänä.

– Prosessi valiokunnassa on ollut aivan ennenkuulumaton. Hallituksen esitykseen on tehty merkittäviä muutoksia ilman asiantuntijakuulemisia ja vastoin ministeriön näkemystä. Hallituspuolueet sivuuttivat tyystin lainsäädännön perusperiaatteet. Pidän tätä todella vakavana ja lainsäädännön luotettavuutta romuttavana ennakkotapauksena, Elo sanoi.

Sekä vihreät että vasemmistoliitto katsoivat lakiesityksen ja mietinnön perustuvan metsästyslobbareiden edunvalvontaan.

– Julkisuudessa olleiden tietojen valossa näyttää vahvasti siltä, että pykälät on kirjoitettu Metsästäjäliiton ja MTK:n tiukassa ohjauksessa, Elo totesi.

Myöskään EU-oikeudellista arvioita ei Elon mukaan haluttu valiokunnassa tehdä, vaikka erityisesti karhun ja ilveksen kiintiömetsästyksen sallimisen odotetaan aiheuttavan EU:n suuntaan ristiriitoja.

– On äärimmäisen huolestuttavaa, että valiokunnan enemmistö ei ole välittänyt siitä, että se tekee lainsäädäntöä, joka on lähtökohtaisesti ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa.

– Toimintatavat koko tämän lain käsittelyn aikana ovat laajasti olleet sellaisia, joita ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa, Elo sanoi.

VASEMMISTOLIITON Veronika Honkasalo jatkoi Elon kritiikkiä.

– Tämä on luokattomin ja ala-arvoisin näytelmä mihin olen kansanedustajana joutunut näiden kuuden ja puolen vuoden aikana, Honkasalo latasi.

– Oli suden metsästyksestä tai suurpetojen metsästyksestä sisällöllisesti mitä mieltä tahansa, niin meidän kaikkien pitää huolehtia siitä, että valmistelutyö tapahtuu asiantuntijalausuntojen, oikeudellisen arvioinnin pohjalta.