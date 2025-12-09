Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta

Vielä maa- ja metsätalousvaliokunnan infossa metsästyslain muutoksesta kansanedustajat antoivat ristiriitaista tietoa siitä, lisättiinkö ja jäikö listalle karhun ja ilveksen ohella myös saukko – ja laajeneeko sen metsästysoikeus vai ei. Susanna Luikku Demokraatti

Ensin kokoomuksen Markku Eestilä painotti eduskunnan auditoriossa puheenvuorossaan, että mietinnössä listalla ovat ”susi, ilves ja karhu, siellä ei ole mitään muita eläimiä”.

Heti perään perussuomalaisten Jenna Simula julisti, miten saukkoa on saanut aiemminkin metsästää poikkeusluvalla poronhoitoalueella, mutta ”nyt se poronhoitoalue on yliviivattu”.

Voimakkaasti koko esitystä ja sen valmistelun lainmukaisuutta kritisoineet Tiina Elo (vihr.) ja Veronika Honkasalo (vas.) taas sanoivat, että valiokunnan päätös mahdollistaa myös saukon kiintiömetsästyksen.

Toisin kuin esitykseen lisättyjen karhun ja ilveksen kiintiömetsästykseen, siihen tosin vaaditaan maa- ja metsätalousministeriöstä erillinen asetus. Sellaista ei ole tulossa – siis ainakaan näillä näkymin.

OMA lukunsa on hallituksen edustajien mediaan kohdistunut syyttely ”virheellisten tietojen levittämisestä” ja kansanedustaja Teemu Kinnarin (kok.) maanantai-iltana julkaistu tiedote.

Seisotko edelleen tiedotteen takana, ja mikä saukon metsästyksen tilanne nyt oikein on?

– Yksittäinen maininta saukosta piti kyllä poistaa tekstistä, mutta se osoittautui lakiteknisten syiden vuoksi mahdottomaksi. Silloin olisi pitänyt tehdä isompi lainsäädännön muutostyö vuosina 1992-93 luotuun metsästyslakiin. Keskeinen viesti on silti, että me emme valmistele saukon kiintiömetsästystä eikä mitään sellaista ole tekeillä, Kinnari kommentoi Demokraatille.

Lain valmistelu on kaikkineen saanut harvinaisen voimakasta kritiikkiä paitsi sen vastustajilta myös maa- ja metsätalousministeriön virkamiehiltä ja lainsäädännön arviointineuvostolta.

Täyttääkö prosessi mielestäsi hyvän tai edes asiallisen lainvalmistelun tuntomerkit?

– Siitä ei pääse mihinkään, että kiireen maku näkyy. Lisäaika olisi varmasti ollut paikallaan, mutta nyt on menty niissä puitteissa, jotka meille on annettu.