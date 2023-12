EU:sta hyviä uutisia: ”Pientalojen ja kesämökkien omistajat voivat hengähtää helpotuksesta”

Pakollisten remonttivaatimusten poistaminen on suuri neuvottelumenestys suomalaisten etujen kannalta, europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) arvioi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Euroopan parlamentin jäsenet ja neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja pääsivät torstai-iltana alustavaan sopuun suunnitelmista, joilla rakennusten energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään.

– Pientalojen ja kesämökkien omistajat voivat nyt hengähtää helpotuksesta, Kumpula-Natri toteaa tiedotteessa.

Euroopan komissio esitti vuonna 2021 ehdotuksia päivitetyiksi säännöiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi Euroopassa.

– Ehdotus on tärkeä kotitalouksien energialaskujen vähentämiseksi ja Euroopan riippuvuuden vähentämiseksi venäläisestä kaasusta, Kumpula-Natri painottaa.

EHDOTUS sai kuitenkin voimakasta kritiikkiä siitä, että se sisältää pakollisia remontointivaatimuksia taloille, joilla on matala energiatehokkuus. Moni pientalon ja kesämökin omistaja mietti, mitä kustannuksia tästä koituisi, Kumpula-Natri toteaa.

– Suomelle on myös ollut huolenaihe, että ehdotuksessa alun perin sisällytettiin myös kesämökit remontointivaatimusten piiriin. Suurinta osaa kesämökeistä ei käytetä talvella, joten energiatehokkuuden lisäämisestä ei olisi niiden kohdalla hyötyä.

Kumpula-Natrin mukaan lakiehdotuksesta on nyt poistettu pakollisia remontteja koskevat vaatimukset. Sen sijaan EU-maiden on tuettava remontointihaluisia, joilla ei ole siihen varaa.

– Ehdotuksen mukaan Euroopan hallitusten pitäisi tukea muun muassa lisäeristystä, ikkunanvaihtoa tai ilmalämpöpumpun asennusta.

LISÄKSI kesämökeille, joita käytetään alle neljä kuukautta vuodessa tai joiden odotettu energiankäyttö olisi alle 25 prosenttia ympärivuotisesta käytöstä, ei tule energiatodistuspakkoa eikä niitä otettaisi pakollisten remontointivaatimusten piiriin.

– Tämä on hyvä edistysaskel. On myös hienoa, että poikkeus kesämökeille on saatu takaisin. Tämä on suomalaisille todella tärkeä asia, erityisesti korkean energianhinnan ja korkeiden korkotasojen aikana.

Lopullista lainsäädäntötekstiä ei ole vielä julkaistu, joten yksityiskohdat tarkentuvat vielä. Sekä parlamentin että neuvoston on vielä hyväksyttävä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitys, jotta se voi astua voimaan.