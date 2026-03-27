27.3.2026 06:19 ・ Päivitetty: 27.3.2026 06:19

Eva: Monen varakkaan mielestä Suomen verotustaso onkin OK

40 prosenttia erittäin hyvin toimeentulevista suomalaisista pitää täkäläistä verotuksen tasoa sopivana tai jopa keveänä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely.

Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan toimeentulovaikeuksista kärsivien näkemys on tyystin toisenlainen: heistä jopa 57 prosenttia sanoo verotusta liian ankaraksi. He, joiden pärjääminen vaatii tulojen ja menojen tarkkaa suunnittelua, ovat asenteiltaan vielä tiukempia: tämän ryhmän vastaajista 59 prosenttia moitti verotasoa.

YLEISESTI kaikista vastaajista yli puolet moittii verotuksen kovuutta, mutta kyselyn mukaan verokritiikki laimenee toimeentulotason kasvaessa.

Varakkaista alkaa löytyä ihmisiä, joille nykyinen taso on ihan sopiva tai jopa kevyenpuoleinen. Erinomaisesti toimeentulevista 40 prosenttia vastasi kyselyyn näin.

Evan johtopäätösten mukaan verotuksen kiristyminen iskisi erityisen kovasti niihin työssäkäyviin, joiden toimeentulo vaatii oman talouden tasapainottelua eikä liikoja joustovaroja ole.

Kyselyn vastaajista 44 prosenttia luonnehti perheensä pärjäävän tuloillaan, kun taloutta hoitaa harkiten. 18 prosentilla oli toimeentulovaikeuksia, ja seitsemän prosenttia taas myönsi elelevänsä leveästi.

Evan lokakuussa teettämään kyselyyn vastasi 2038 ihmistä manner-Suomesta, ja se toteutettiin Taloustutkimuksen nettipaneelissa.

