Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

24.9.2025 11:19 ・ Päivitetty: 24.9.2025 12:04

Eveliina Heinäluoma: Alfa-PVP-huumeen kitkemiseen tarvitaan erillisrahoitus

Arja Jokiaho/Demokraatti
Heinäluoman mukaan erityisen huolestuttava tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa alfa-PVP:n yleistynyt käyttö näkyy eniten.

SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Eveliina Heinäluoma on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle nopeasti yleistyneen alfa-PVP-huumeen käytön lieveilmiöiden ehkäisemisestä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien tukemisesta.

Demokraatti

Demokraatti

Erittäin nopeasti riippuvuutta, psykoottisia oireita sekä aggressiivista käytöstä aiheuttavan alfa-PVP:n käyttö ja kauppa ovat yleistyneet Suomessa nopeasti.

Heinäluoman mukaan erityisen huolestuttava tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa alfa-PVP:n yleistynyt käyttö on johtanut surullisiin lieveilmiöihin.

– Huumeen käyttöä rahoitetaan omaisuus- ja ryöstörikoksilla, mikä kuormittaa pääkaupunkiseudun poliisia ja heikentää katuturvallisuutta. Lisäksi kyseisen huumeen käyttö on näkynyt esimerkiksi pistosinfektioiden ja kiireellisten plastiikkakirurgisten leikkausten kasvavana määränä julkisessa terveydenhuollossa, sanoo Heinäluoma tiedotteessaan.

HEINÄLUOMAN mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on ollut tilanteessa liian passiivinen.

– On hyvä, että hallitus on kuullut asiassa terveys- ja turvallisuusviranomaisia. On kuitenkin selvää, että tämä ei vielä riitä. Nyt hallitukselta vaaditaan kokonaisvaltaisia ja ripeitä toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

Tiedotteen mukaan tukea tulisi kohdistaa erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa alfa-PVP:n käytön lieveilmiöt näkyvät rajuimmin.

– Suuret kaupungit tarvitsisivat erillisrahoitusta, sillä siellä alfa-PVP:n käytön lieveilmiöt kuormittavat julkisia palveluita kaikista eniten. Viime vaalikaudella samalla mallilla saatiin hyviä tuloksia, kun jyrkkään kasvuun lähteneen nuorisorikollisuuden vuoksi Helsingin ja Uudenmaan poliiseille myönnettiin esityksestäni erillisrahoitusta, Heinäluoma muistuttaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU