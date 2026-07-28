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Politiikka

28.7.2026 10:47 ・ Päivitetty: 28.7.2026 10:47

Ex-kansanedustaja aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Hän kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Turtiainen kertoo opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti.

Turtiainen solvasi Suomea, jota hän ei pidä enää itsenäisenä maana.

- Oikeastaan Suomea ei enää ole. Se on osa fasistista länttä, Turtiainen sanoi.

Vuosina 2019-2023 eduskunnassa ollut Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaisstatuksen vuonna 2025.

Turtiaiseen kohdistuu Suomessa rikossyytteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänellä on ollut myös ulosottovelkoja, joista on kertonut muun muassa Yle.

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