Ex-kulttuuriministeri äimänä elokuva-alan kurittamisesta: ”Suorastaan hulluutta”

Elokuva-alan leikkauksen kerrottiin eilen pienenevän alkuperäisestä 7,8 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon.

SDP:ssä uutista ei oteta vastaan riemulla.

– On suorastaan hulluutta, että hallitus omin toimin jarruttaa kasvua kurittamalla luovia aloja. Miksi hallitus lisää työttömyyttä ja vaarantaa koko kotimaisen elokuvan tulevaisuuden, kysyy SDP:n kansanedustaja ja entinen kulttuuriministeri Pia Viitanen tiedotteessaan.

Viitasen mukaan leikkaus johtaisi tuotantoyhtiöiden ja elokuvateattereiden konkurssiaaltoon ympäri Suomea.

– On tämä kummallista politiikkaa, kun hallitus omilla toimillaan lisää työttömyyttä. Luoviin aloihin sijoitetut eurot maksavat itsensä monin verroin takaisin, joten sinne pitäisi päinvastoin panostaa.

Viitanen muistuttaa, että hallitus on jo kohdistanut kulttuuriin erittäin suuria leikkauksia ja veronkorotuksia, joten elokuvalle välttämätön rahoitus on löydyttävä ilman lisäleikkauksia.

Myös Luovan työn tekijöitä ja yrittäjiä edustava Luovat ry. katsoo noin 5,5 miljoonan euron suuruisen leikkauksen olevan merkittävä isku audiovisuaalisen alan tuotantoon, kansainväliseen kilpailukykyyn ja työpaikkoihin.

- Se muodostuu pääosin Suomen elokuvasäätiön tukivaroista, jotka ovat vuonna 2025 olleet 21,5 miljoonaa euroa. Siten leikkaus vastaa merkittävää osaa koko rahoituksesta, kattojärjestön tiedotteessa sanottiin maanantaina.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) sanoi eilen, että elokuva-alaan kohdistuva leikkaus voi vielä pienentyä, jos apua tulee muista ministeriöistä. Täydentävä talousarvio annetaan eduskunnalle marraskuussa.