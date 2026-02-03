Politiikka
3.2.2026 08:15 ・ Päivitetty: 3.2.2026 08:15
Ex-ministeri HS:ssa: Jätän politiikan – ”Joku ämpäri on täynnä”
Oppositiopuolue keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen aikoo jättää politiikan. Hän kertoo asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa.
Kosonen perustelee ratkaisuaan sanomalla, että hänestä alkaa nyt tuntua siltä, että ”joku ämpäri on täynnä”. Hän sanoo, ettei halua kyynistyä.
49-vuotias Kosonen on kolmannen kauden kansanedustaja Savonlinnasta. Hän toimi viime vaalikaudella tiede- ja kulttuuriministerinä noin vuoden ajan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.