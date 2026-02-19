Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.2.2026 11:11 ・ Päivitetty: 19.2.2026 11:20

Ex-prinssi telkien taa: Andrew pidätettiin tietovuotoepäilyjen tutkinnassa

LEHTIKUVA / AFP
Andrew (s. 1960) menetti prinssiytensä vuonna 2025 isoveljensä, kuningas Charlesin määräyksestä.

Britanniassa poliisi on pidättänyt entisen prinssi Andrew’n eli Andrew Mountbatten-Windsorin, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mediatietojen mukaan Andrew’n kodin luo Sandringhamissa saapui aamulla useita poliisiautoja. Poliisin tiedotteessa vahvistettiin kuusikymppisen miehen pidätys, mutta tätä ei nimetty, eikä syytä tai rikosnimikkeitä ole vahvistettu.

Mediatietojen mukaan miestä epäiltäisiin julkisessa tehtävässä tehdyistä virka-aseman väärinkäytöksistä, jotka liittyvät luottamuksellisten tietojen luovuttamiseen ulkopuolisille. Prinssi toimi 2000-luvun alussa maansa virallisena edustajana monessa valtiollisessa ja taloudellisessa yhteydessä.

Brittiläisen käytännön mukaan pidätys voi kestää 12-24 tuntia, jonka jälkeen ihminen pitää joko vapauttaa tai häntä vastaan on nostettava syytteet.

Prinssin tittelinsä viime vuonna menettänyt Andrew täyttää tänään 66 vuotta.

EX-PRINSSIN maine ryvettyi täysin sen jälkeen, kun hänen tiiviit yhteytensä törkeistä seksuaalirikoksista tuomittuun yhdysvaltalaisen Jeffrey Epsteiniin paljastuivat jokunen vuosi sitten.

Epstein ja prinssi tunsivat toisensa tiettävästi ainakin vuodesta 1999 asti. Andrew on kiistänyt osallisuutensa tämän rikoksiin.

Epstein-tutkinnassa paljastuneesta aineistosta voi kuitenkin päätellä, että miehet rietastelivat säännöllisesti nuorten tyttöjen seurassa.

EPSTEININ tiedetään haalineen päättäjärinkinsä jäseniltä sisäpiiritietoja niin taloudesta kuin politiikastakin. Asiaa tutkitaan Britanniassakin.

Esimerkiksi maan työväenpuolueen 2000-luvun alun elinkeinoministerin, Epsteinin tuttaviin kuuluneen Peter Mandelssonin on epäilty luovuttaneen tälle valtiollisia tietoja tulevista veropolitiikan ratkaisuista. Poliisi teki hänen tiluksilleen kotietsinnän helmikuun alussa.

BBC:n mukaan Andrew olisi vuotanut samanlaisia tietoja ulkomaankauppa-asioista Epsteinille.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

