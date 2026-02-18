Kokoomuksen kannatus on laskenut perussuomalaisten varjossa, mutta Orpo on nähnyt surkeampiakin aikoja

Perussuomalaisten suosion jyrkkä pudotus eduskuntavaalien jälkeen on suojellut pääministeripuolueen asemaa, vaikka kokoomuksenkin kannatustrendi todistaa ilmeistä alamäkeä. Rane Aunimo Demokraatti

Helsingin Sanomien tänään julkaiseman gallupin mukaan kokoomuksen kannatus on vajonnut alemmaksi kuin kertaakaan sitten toukokuun 2021.

17,9 prosentin suosio on kuitenkin selvästi edellä hallituksen toista pääpuoluetta perussuomalaisia, joka nuokkuu edelleen 13 prosentin tasolla. Kenties siksi pääministeripuolueeseen ei kiinnitä vastaavaa huomiota kuin vielä roimemmin romahteeseen hallituskumppaniin.

KANNATUKSEN vajoamisesta huolimatta kummassakin puolueessa puheenjohtajan asemaa pidetään kuitenkin vahvana.

Riikka Purralla (ps.) on siitä myös tuoretta näyttöä, sillä hän kaatoi viime kesänä puheenjohtajavaalissa ainoan haastajansa Arto Luukkasen selvin luvuin.

Ensi kesän puoluekokoukseen valmistautuvaa Petteri Orpoa (kok.) suojelee paitsi pääministerin asema myös pitkä sarja vaalimenestyksiä.

Tämän hallituskauden eräänlainen välitodistus annettiin viime kevään kunta- ja aluevaaleissa, joista edellisissä kokoomus jopa kasvatti kannatustaan, vaikka hävisikin SDP:lle.

Kokoomuksen takamatka kärkipuolueeseen eli SDP:hen on yli seitsemän prosenttiyksikköä.

Laskeva trendi on kuitenkin näkyvissä juuri eduskuntavaaleja koskevissa kannatusmittauksissa. Syyskuun 2024 jälkeen kokoomus ei ole enää kertaakaan mitannut HS-gallupissa yli 20 prosentin lukemia. Toisaalta kannatus ei ole tälläkään hetkellä kuin noin kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin eduskuntavaaleissa.

Toukokuussa 2021 kokoomuksen kannatus (17 %) oli viimeksi alempana kuin se on nyt. Samana vuonna alkoi puolueen pitkä nousu, joka huipentui eduskuntavaalien voittoon keväällä 2023.

KOKOOMUS on ehtinyt Orpon kymmenvuotisen puheenjohtajavuoden aikana nähdä monta laskua ja uutta nousua.

Pohjakannatus on muita puolueita korkeammalla ja vaalikampanjointi tapaa suosia kokoomusta. Puoluetta kannattavat jäävät kilpailijoita harvemmin kotiin äänestyspäivänä.

Kokoomuksen kannatus käväisi toisena koronavuonna 2021 HS-gallupissa tasan 16 prosentissa. Tuolloin Orpo oli ehtinyt jo olla kokoomuksen puheenjohtajana melkein viisi vuotta ja punttikin saattoi hiukan tutista.

Kuitenkin vain vähän yli vuotta myöhemmin kokoomuksen kannatus nousi yli 24 prosenttiin. Oppositioasemasta mutta kuitenkin.

Eroa viiden vuoden takaiseen syntyy myös siitä, että nyt kokoomuksen takamatka kärkipuolueeseen eli SDP:hen on yli seitsemän prosenttiyksikköä ja aikaa eron tavoittamiseen on noin vuosi vähemmän.

Paavo Lipponen (sd.) on edelleen viimeisin koko kauden istunut pääministeri, joka on onnistunut johdattamaan puolueensa eduskuntavaalien suurimmaksi pääministeripuolueen asemasta. Tämä tapahtui vuonna 1999.