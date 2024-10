Ex-suurlähettiläs Hautala sai johtajan pestin Nokiasta

Verkkoyhtiö Nokia on nimittänyt Suomen entisen Yhdysvaltain-suurlähettilään Mikko Hautalan yhtiön geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Hän aloittaa uudessa tehtävässään marraskuun alussa.

Hautala toimi Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläänä vuosina 2020-2024. Sitä ennen hän oli Suomen Venäjän-suurlähettiläs vuosina 2016-2020.

Lisäksi Hautala on toiminut useissa valtionhallinnon tehtävissä, muun muassa presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana.

HAUTALAN tehtävä Nokiassa on uusi, ja se on yhtiön mukaan perustettu, koska geopolitiikan merkitys on kasvattanut painoarvoaan Nokian liiketoiminnassa.