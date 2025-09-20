Ulkomaat
F-35-hävittäjät saattelivat venäläiskoneet ulos Viron ilmatilasta – Venäjä kiistää ilmatilaloukkauksen
Naton mukaan kolme Venäjän MiG-31-hävittäjää tunkeutui Viron ilmatilaan perjantaiaamuna.
Venäjän puolustusministeriö kiistää maan hävittäjien loukanneen Viron ilmatilaa.
Sotilasliitto Naton mukaan kolme Venäjän MiG-31-hävittäjäkonetta tunkeutui Viron ilmatilaan Suomenlahdella perjantaiaamuna.
Ilmatilaloukkaus tapahtui Vaindloon saaren yllä. Saari sijaitsee itäisellä Suomenlahdella Viron pohjoisrannikolla.
Venäjän puolustusministeriö sanoo, että kyseiset koneet olivat olleet suunnitellulla lennolla Karjalasta Kaliningradiin. Ministeriön mukaan hävittäjät olivat noudattaneet tiukasti kansainvälisiä ilmatilamääräyksiä eivätkä olleet syyllistyneet rajaloukkauksiin.
- Lennon aikana venäläiset lentokoneet eivät poikenneet sovitulta reitiltä eivätkä loukanneet Viron ilmatilaa, venäläisministeriö sanoi lausunnossaan.
Venäjän mukaan hävittäjät olisivat lentäneet Itämeren neutraalien vesien ylitse ja lentoreitti olisi kulkenut yli kolmen kilometrin etäisyydeltä Vaindloon saaresta.
Suomen ja Ruotsin koneet taivaalla
Naton operaatiojohtoportaan johtoesikunta vahvisti perjantaina, että Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet osallistuivat venäläishävittäjien saattamiseen pois Viron ilmatilasta. Suomalaishävittäjien osallisuudesta oli tätä ennen jo kerrottu virolaismediassa.
Venäjän hävittäjät lensivät Viron itärajan suuntaisesti länteen ja tunkeutuivat Viron ilmatilaan vajaan 10 kilometrin syvyyteen, kertoi Viron puolustusvoimien viestintäosaston päällikkö Taavi Karotamm Delfille.
– (Venäjän) hävittäjiä saattoivat aluksi Suomen Ilmavoimien hävittäjät, ja näitä vastaan lähetettiin Italian ilmavoimien F-35-hävittäjät, jotka saattelivat ilmatilaloukkauksen tehneet koneet ulos Viron ilmatilasta. Italian koneet seurasivat venäläisiä hävittäjiä Kaliningradin alueelle saakka, Karotamm sanoi.
Italialaiskoneet ovat osa Naton ilmavalvontaoperaatiota Baltian maissa.
Venäjä oli loukannut Viron ilmatilaa jo joitakin kertoja tänä vuonna, mutta perjantaiaamuinen ilmatilaloukkaus oli poikkeuksellisen vakava.
Hävittäjät ehtivät virolaismedioiden mukaan lentää Viron ilmatilassa yhteensä 12 minuuttia.
Viro pyytää Nato-neuvotteluja
Viron hallitus päätti pyytää Natoa aktivoimaan sotilasliiton 4. artiklan kiireellisestä neuvottelujen järjestämisestä perjantaisen ilmatilaloukkauksen jälkeen.
Naton pääsihteeri Mark Rutte vahvisti puhuneensa Viron pääministerin Kristen Michalin kanssa perjantaiaamun tapahtumista.
- Naton vastaus Eastern Sentryn alaisuudessa oli nopea ja päättäväinen, Rutte sanoi viestissään.
Eastern Sentry -hanke eli Itäinen vartio perustettiin viime viikolla turvaamaan sotilasliiton itärajaa Venäjän ilmatilaloukkauksilta sen jälkeen, kun Venäjä oli loukannut Nato-maa Puolan ilmatilaa.
Puolan ilmatilan lisäksi Venäjä loukkasi viime viikolla Natoon niin ikään kuuluvan Romanian ilmatilaa. Venäjä lennätti Puolan ja Romanian ilmatiloissa drooneja.
Valtonen: Vaarallinen ja holtiton teko
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsui perjantaiaamun ilmatilaloukkausta vaaralliseksi ja holtittomaksi teoksi.
Hänen mukaansa Venäjän heikentäminen, Ukrainan tukeminen ja Euroopan puolustuksen vahvistaminen ovat tavoitteita, joissa pysytään yhtenäisinä ja sitoutuneina.
- Viro voi luottaa tukeemme, Valtonen sanoi perjantai-iltana viestipalvelu X:ssä.
EU:n ulkosuhteiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan perjantainen ilmatilaloukkaus oli äärimmäisen vaarallinen provokaatio Venäjältä.
Kallas varoitti, että tämä uusin Nato-maan ilmatilan loukkaus lisää alueella kasvaneita jännitteitä. Hän sanoi EU:n seisovan vankasti Viron rinnalla.
Kallas on Viron entinen pääministeri.
Puolan ja Naton koneet suojasivat Puolan ilmatilaa
Puolan ja sotilasliitto Naton koneet suojasivat Puolan ilmatilaa aikaisin lauantaina, uutisoi muun muassa BBC. Samaan aikaan Venäjä teki iskuja Länsi-Ukrainaan.
Venäjä teki yöllä ilmaiskuja muuallekin Ukrainaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä, että Venäjä käytti kymmeniä ohjuksia ja satoja drooneja öisissä iskuissa eri puolille maata.
Zelenskyin mukaan iskujen kohteena oli maan infrastruktuuria, asuinalueita ja siviilien yrityksiä. Presidentin mukaan kolme ihmistä kuoli ja kymmeniä haavoittui.
Tekijät: Arttu Mäkelä, Milja Rämö / STT
