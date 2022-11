Facebookin emoyhtiö antaa potkut yli 11 000 työntekijälle – Zuckerberg pahoitteli ”virhearviota”

Facebookin emoyhtiö Meta irtisanoo 11 000 työntekijää eli noin 13 prosenttia työvoimastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi viestissään yhtiön tarttuvan myös muihin toimiin kulujen leikkaamiseksi.

Zuckerberg pahoitteli työpaikkojen vähennyksiä ja selitti viestissään, että taustalla on virhearvio siitä, miten sähköinen kaupankäynti kehittyisi koronapandemian jälkeen.

- Monet arvioivat, että kasvu jatkuisi myös pandemian jälkeen. Niin uskoin minäkin ja päätin siksi kasvattaa investointejamme tuntuvasti. Valitettavasti tulos ei ollut se, mitä odotin. Kaupankäynti on palannut aiemmalle tasolleen.

Metan liikevaihto on laskenut tuntuvasti hidastuneen talouskasvun, kiristyneen kilpailun ja laskeneen mainosmyynnin seurauksena.

- Tein virhearvion ja otan siitä vastuun, Zuckerberg pahoitteli.

Irtisanomisista kertoi aiemmin yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Metan tuloskunnon heikentymisestä kertoi myös heinä-syyskuun osavuosikatsaus, joka kertoi nettotuloksen laskeneen 4,4 miljardiin dollariin, alle puoleen vuoden takaisesta.

KYSEESSÄ on ensimmäinen kerta, kun yhtiö ryhtyy laajoihin henkilöstöleikkauksiin 18-vuotisen historiansa aikana. Yhtiöllä oli syyskuun lopulla kertomansa mukaan yli 87 000 työntekijää. Meta pani myös uusrekrytoinnit jäihin ainakin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen ajaksi.

Wall Street Journalin lähteet kertovat Zuckerbergin vaikuttaneen tiistain tapaamisessa alakuloiselta. Hän oli sanonut olevansa vastuuvelvollinen yhtiön harha-askelista ja arvioinut yltiöpäisen optimisminsa johtaneen työntekijöiden liialliseen palkkaamiseen.

Lehden lähteiden mukaan Metan henkilöstöosaston johtaja Lori Goler kertoi kokouksessa, että työnsä menettäville tarjotaan ainakin neljän kuukauden palkkaa vastaava eroraha.

Meta on viime aikoina käyttänyt miljardeja dollareita kehittääkseen ”metaversumiksi” ristittyä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden yhdistelmää. Zuckerbergin lempilapsi on sijoittajien silmissä näyttänyt lähinnä rahareiältä, jolla ei ole edellytyksiä kaupalliseen menestykseen. Samalla Metan lippulaivapalvelu Facebookin kasvu on hidastunut.

Metan osakkeen arvo on laskenut Wall Street Journalin mukaan tänä vuonna yli 70 prosenttia.

KILPAILU on ollut Metan palveluiden näkökulmasta kovaa. Teknologiayhtiöt ovat tehneet koronapandemian aikana rekrytointeja tiukkaa tahtia, mutta nyt teknologiateollisuudella on edessään mittavimmat leikkaukset vuosiin.

Viime viikolla Twitter irtisanoi noin puolet 7 500 työntekijästään, joskin yhtiön on sittemmin kerrottu yrittävän saada osaa irtisanotuista palaamaan.

Twitter on ryhtynyt koviin säästötoimenpiteisiin uuden omistajansa miljardööri Elon Muskin alla.

Uutista päivitetty klo 14.14.