Fazer kaappasi ruotsalaisten vadelmaveneet

Suklaa- ja makeisjätti Fazer kertoo ostavansa perinteisen ruotsalaisen irtokarkkivalmistajan Konfektyrfabriken Aroman.

Vadelmaveneistään, kermakolamakeisistaan ja monista muista irtokarkkituotteistaan tunnetulla Aromalla on Ruotsissa sata työntekijää ja kolme tehdasta Tukholmassa, Bengtsforsissa ja Eskilstunassa.

Perheyhtiö on perustettu vuonna 1921 ja se teki viime vuonna 45 miljoonan euron liikevaihdon. Se on ollut irtokarkkituotannossa Ruotsin kolmanneksi suurin valmistaja Cloettan ja Orklan jälkeen.

Fazer kertoo tiedotteessaan oston vahvistavan etenkin yhtiön asemaa pohjoismaisilla irtokarkkimarkkinoilla. Täysin samanlaisia tuotteita sillä itsellään ei ole.

Osapuolet eivät kerro kauppahintaa. Kauppa vaatii vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän.