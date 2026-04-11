Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.4.2026 07:38 ・ Päivitetty: 11.4.2026 07:38

Finanssiala näkee ongelmia hallituksen Kela-esityksessä

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Rahoitusalan etujärjestö Finanssiala kertoi lauantaina pitävänsä ongelmallisena hallituksen esitystä, joka laajentaisi Kelan pääsyä kansalaisten tilitietoihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti torstaina, että hallitus esittää lakimuutoksia Kelan etuuksien väärinkäytön suitsimiseksi. Esityksen mukaan Kela voisi jatkossa saada nykyistä useammin tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankeilta.

FINANSSIALA näkee hallituksen esityksessä ongelmia etenkin pankkisalaisuuden ja yksityisyyden suojan näkökulmista. Järjestön mukaan Kelan mahdollisuudet saada kansalaisten yksityiselämän ydinalueille kuuluvaa tietoa kasvaisivat olennaisesti, jos esitys menisi läpi.

Finanssialan mukaan esitys kuormittaisi järjestelmää, mutta sen hyöty jäisi vähäiseksi. Järjestön mukaan ehdotettua valvontaa olisi myös helppo kiertää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU