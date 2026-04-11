Finanssiala näkee ongelmia hallituksen Kela-esityksessä

Rahoitusalan etujärjestö Finanssiala kertoi lauantaina pitävänsä ongelmallisena hallituksen esitystä, joka laajentaisi Kelan pääsyä kansalaisten tilitietoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti torstaina, että hallitus esittää lakimuutoksia Kelan etuuksien väärinkäytön suitsimiseksi. Esityksen mukaan Kela voisi jatkossa saada nykyistä useammin tiedon asiakkaan taloudellisesta tilanteesta suoraan pankeilta.

FINANSSIALA näkee hallituksen esityksessä ongelmia etenkin pankkisalaisuuden ja yksityisyyden suojan näkökulmista. Järjestön mukaan Kelan mahdollisuudet saada kansalaisten yksityiselämän ydinalueille kuuluvaa tietoa kasvaisivat olennaisesti, jos esitys menisi läpi.

Finanssialan mukaan esitys kuormittaisi järjestelmää, mutta sen hyöty jäisi vähäiseksi. Järjestön mukaan ehdotettua valvontaa olisi myös helppo kiertää.