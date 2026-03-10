Kotimaa
10.3.2026 07:18 ・ Päivitetty: 10.3.2026 07:18
Fingrid: Suomen ja Ruotsin välisessä siirtoyhteydessä on häiriö
Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 -siirtoyhteydessä on tekninen häiriö, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid.
Fingridin mukaan häiriö tapahtui tänään aamulla kello seitsemän aikaan.
Fingridin mukaan yhteyden kapasiteetti on pois markkinoiden käytöstä. Häiriön syytä selvitetään.
Kommentit
