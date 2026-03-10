Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

10.3.2026 07:18 ・ Päivitetty: 10.3.2026 07:18

Fingrid: Suomen ja Ruotsin välisessä siirtoyhteydessä on häiriö

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 -siirtoyhteydessä on tekninen häiriö, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Fingridin mukaan häiriö tapahtui tänään aamulla kello seitsemän aikaan.

Fingridin mukaan yhteyden kapasiteetti on pois markkinoiden käytöstä. Häiriön syytä selvitetään.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
9.3.2026
Evp-upseeri: Nato ei tarvitse ydinaseitaan lähemmäksi Venäjää – tämä Suomen keskustelussa usein unohtuu
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
9.3.2026
Arvio: Mihail Šiškinin mukaan venäläisillä on vain kaksi kunnollista vaihtoehtoa
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
8.3.2026
Enemmän tavoitteellista aikuiskoulutusta – vähemmän ikebanaa tai viiniopintoja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU