18.10.2025 14:36 ・ Päivitetty: 18.10.2025 14:36

Finnairin penkkikaaos jatkuu – satoja matkustajia siirretään eri lennoille

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Lentoyhtiö Finnairin lentojen perumiset jatkuivat myös lauantaina. Iltapäivällä tilanne oli se, että yhteensä seitsemän lentovuoroa oli peruttu lauantailta, kertoi Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuluneen viikon jatkuneiden peruutusten syynä ovat olleet kahdeksan A321-mallin lentokoneen väärällä tavalla pestyt istuinpäälliset.

Aaltosen mukaan lauantaina saatiin ensimmäinen runsaan 200 istuinpäällisen uusi erä, joka asennetaan yhteen lentokoneeseen. Tämän A321-koneen odotetaan ehtivän lentämään vuoronsa sunnuntaiaamuna.

Sunnuntaille ei ollut lauantai-iltapäivällä tiedossa Finnairin lentovuorojen peruutuksia. A321-koneita joudutaan kuitenkin korvaamaan pienemmillä koneilla. Tämän takia useampi sata sunnuntain vuorojen matkustajaa joudutaan siirtämään aiemmille tai myöhemmille lentovuoroille.

Lentovuoron vaihtoa tarjotaan Aaltosen mukaan ensin vapaaehtoisille. Jos heitä ei löydy tarpeeksi, Finnair joutuu valitsemaan koneesta pois jääviä.

Aaltonen lisäsi, että Finnair pyrkii saamaan kaikkien kahdeksan A321-koneen istuinpäälliset vaihdettua ja koneet lentämään ensi viikon kuluessa.

Koneiden vetäminen pois liikenteestä johtui mahdollisesta paloriskistä. Koneiden istuinpäälliset pestiin vedellä, minkä vaikutusta päällisten palosuojaukseen ei ole varmistettu asianmukaisesti.

