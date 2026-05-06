Talous
6.5.2026 04:40 ・ Päivitetty: 6.5.2026 04:32
Finnwatch: Tämä EU:n virhe päästi kiinalaisen pikamuodin pilaamaan markkinoitamme
Yritysvastuujärjestö Finnwatchin mielestä kiinalainen laaduton ultrapikamuoti pääsi vyörymään EU:n markkinoille siksi, ettei suorakauppaa huomattu säännellä yhtä tarkasti kuin muuta maahantuontia.
Tuoreessa raportissaan Finnwatch moittii päättäjiä siitä, että ulkomaisia verkkoalustoja, kuten kiinalaisia Temua ja Sheinia, on tahattomasti suosittu: niiden tuotteilta ole vaadittu samoja laatu- ja turvallisuusehtoja kuin esimerkiksi muilta maahantuontiyrityksiltä.
Temuttamiseksi kutsuttu ilmiö on johtanut ultrapikamuodin lisääntymiseen sekä vaate- ja tekstiiliteollisuuden ilmastopäästöjen kasvuun.
- Monet pakettiralliin liittyvät ongelmat ovat itse aiheutettuja. Markkinoilla toimivat yritykset on asetettu eriarvoiseen asemaan, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola tiedotteessa.
EU:ssa on paljon sääntöjä vaate- ja tekstiilituotteille, mutta niiden valvonta on suunniteltu tilanteeseen, jossa maahantuojana toimii yritys.
Suoraan Kiinasta kuluttajille myytyjä tuotteita ei juuri valvota eikä verkkoalustoilta edellytetä vastuuta niiden markkinoimien tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta.
VIIME VUONNA Suomeen tuli EU:n ulkopuolelta niin sanottuina vähäarvoisina lähetyksinä noin 40 miljoonaa lähetystä, joista lähes 99 prosenttia lähetettiin Kiinasta.
Lähetyksissä oli noin 11 miljoonaa tekstiilituotetta, joiden keskimääräinen hinta oli vain noin seitsemän euroa. Vähäarvoisina lähetyksinä Suomeen tuotiin yhteensä myös viisi miljoonaa jalkineparia ja päähinettä, joiden keskimääräinen hinta oli vain noin viisi euroa.
Vähäarvoiset paketit on vapautettu tullimaksuista, eikä niiden sisällöstä edellytetä kattavia tuontitietoja. Ultrapikamuoti virtaa EU-alueelle myös ilman minkäänlaista ilmastopäästöjen hinnoittelua. Hiilitullit eivät koske vaate- ja tekstiilituotteita eikä pakettirallin mahdollistava EU:n ulkopuolinen lentorahti ole lainkaan päästöverotuksen piirissä.
- Ultrapikamuodin halpa hinta ei sinänsä ole ongelma. Ongelmaksi se muodostuu silloin, kun halpa hinta on seurausta esimerkiksi tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta, epäreiluista kilpailueduista sekä ilmastotoimien ja vastuullisuusvalvonnan laiminlyönneistä, Leipola sanoo.
JÄRJESTÖ vaatii, että vastedes verkkoalustat asetetaan suoraan vastuuseen niillä myytävien tuotteiden laaduntarkkailusta.
EU:n ulkopuolelta tilattava ultrapikamuoti saataneen tuontitullien piiriin vielä tämän vuoden aikana.
Finnwatch peräänkuuluttaa myös tullin toimivallan laajentamista ja lisää tehovalvontaa. Esimerkiksi Ranskassa verkkoalustat on jo säädetty vastaamaan markkinoimiensa tuotteiden tuottajavastuumaksuista.
Tullimaksujen osalta tilanne on muuttumassa pian, sillä EU:n ulkopuolelta tilattava ultrapikamuoti saataneen tuontitullien piiriin vielä tämän vuoden aikana. Finnwatchin mukaan ylikulutusta tulisi hillitä myös laajentamalla hiilitullit vaatteisiin ja tekstiileihin.
Järjestö haluaisi, että EU:ssa pian käyttöönotettavissa tuotepasseissa edellytettäisiin pakollista hiilijalanjälkilaskentaa ja valmisteltaisiin siihen perustuvaa päästöverotusta.
Ranskassa ultrapikamuotia aiotaan suitsia monipuolisella lakipaketilla, johon kuuluu muun muassa mainontakielto ja rangaistusmaksu pikamuodiksi katsottaville tuotteille. Paketin EU-lainsäädännön mukaisuus on vielä komission arvioitavana.
