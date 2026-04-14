14.4.2026 08:55 ・ Päivitetty: 14.4.2026 08:55
Fintraffic: Satelliittipaikannuksen runsaat häiriöt vaikeuttivat alusten navigointia Suomenlahdella viime vuonna
Satelliittipaikannusjärjestelmiin kohdistuvat GNSS-häiriöt jatkuivat runsaina Suomenlahdella viime vuonna, kertoo Fintrafficin meriliikennekeskus.
Häiriöt vaikeuttivat kauppamerenkulun toimintaa ja alusten navigointia sekä kasvattivat onnettomuusriskiä.
Fintrafficin meriliikenteenohjaus esti viime vuonna kahdeksan mahdollista alusten karilleajoa. Tapauksia oli yksi saaristossa, viisi ulkosaaristossa ja kaksi avomerellä.
- Puutuimme vuoden aikana proaktiivisesti alusten liikkumiseen noin 18 000 kertaa, ja varmistimme liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, meriliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja kertoi tiedotteessa.
Kaikki tapaukset eivät välttämättä liittyneet GNSS-häiriöihin. Häiriöiden takana on viime vuosina usein ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.
