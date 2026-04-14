14.4.2026 08:55 ・ Päivitetty: 14.4.2026 08:55

Fintraffic: Satelliittipaikannuksen runsaat häiriöt vaikeuttivat alusten navigointia Suomenlahdella viime vuonna

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
Arkistokuvaa Suomenlahden meriliikennekeskuksesta Helsingissä vuonna 2014.

Satelliittipaikannusjärjestelmiin kohdistuvat GNSS-häiriöt jatkuivat runsaina Suomenlahdella viime vuonna, kertoo Fintrafficin meriliikennekeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Häiriöt vaikeuttivat kauppamerenkulun toimintaa ja alusten navigointia sekä kasvattivat onnettomuusriskiä.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus esti viime vuonna kahdeksan mahdollista alusten karilleajoa. Tapauksia oli yksi saaristossa, viisi ulkosaaristossa ja kaksi avomerellä.

- Puutuimme vuoden aikana proaktiivisesti alusten liikkumiseen noin 18 000 kertaa, ja varmistimme liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, meriliikenteenohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja kertoi tiedotteessa.

Kaikki tapaukset eivät välttämättä liittyneet GNSS-häiriöihin. Häiriöiden takana on viime vuosina usein ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

