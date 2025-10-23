Talous
23.10.2025 14:05 ・ Päivitetty: 23.10.2025 14:05
Fiva varoittaa: Venäjä-pakotefirmojen kanssa asiointi on riski
Finanssivalvonta kehottaa valvonnassaan olevia suomalaisia yrityksiä huomioimaan Yhdysvaltain uudet pakotteet venäläistä öljy-yhtiötä Lukoilia vastaan.
Fiva ei tiedotteessaan mainitse mitään suomalaista yritystä nimeltä, mutta kehottaa arvioimaan, minkälaisen riskin asiakassuhteen aloittaminen tai jatkaminen pakotekohteeksi joutuneen firman kanssa tässä tilanteessa aiheuttaa. Tällaisen yhtiön kanssa asioivilla on vaara joutua itsekin vaikeuksiin pakoteviranomaisten kanssa.
Suomessa huoltamoketju Teboil on Lukoilin omistuksessa. Sen maksuliikenne voi loppua jo marraskuun lopulla, jos suomalaispankit alkavat pakotteiden takia jäädyttää yhtiön tilejä.
FIVA NEUVOO huomioimaan riskienhallinnassa myös kolmansien maiden pakotteet, jos tällaisten pakotteiden rikkominen voi aiheuttaa valvottavan maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle huomattavan taloudellisen riskin.
Fivan mukaan Yhdysvallat on todennut, että liiketoimiin, joissa on mukana pakotepäätöksen kohteena olevia yhtiöitä, liittyy toissijaisten pakotteiden riski.
