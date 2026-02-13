Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.2.2026 06:22 ・ Päivitetty: 13.2.2026 06:22

Forssan Lehti: Ministeri Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle

Kokoomus / Henri Korpi

Hallitukseen tulee ministerivaihdos. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) odottaa kolmatta lastaan ja aikoo jäädä kesällä vanhempainvapaalle, kertoo Forssan Lehti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Forssasta kotoisin oleva Grahn-Laasonen kertoo oman kylän lehden haastattelussa aikovansa palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa.

- Hallituskauden isot uudistukset on jo viety ja viedään kevään aikana läpi, joten työt eivät jää kesken, Grahn-Laasonen sanoo lehdelle.

Hän kertoo aikovansa vanhempainvapaan aikana osallistua eduskunnan äänestyksiin ja Forssan kuntapolitiikkaan.

Muun muassa Iltalehden toimittajana ja ulkoministeri Alexander Stubbin avustajana aiemmin työskennellyt Grahn-Laasonen (s. 1983) nousi eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Hän toimi Stubbin (kok.) hallituksessa ympäristöministerinä ja Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa opetus- ja kulttuuriministerinä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
12.2.2026
Perussuomalaisten surkea ministerionni jatkuu
Lue lisää
Politiikka
12.2.2026
Kuka nousee Juuson tilalle? – ”Pitää pärjätä virkamiehille ja sosiaaliturvaministerille”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
12.2.2026
Arvio: Kuvalliset koristelut syövät klassikkotarinasta latausta – Humiseva harju jää kahden tähden intohimodraamaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU