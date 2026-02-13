Politiikka
13.2.2026 06:22 ・ Päivitetty: 13.2.2026 06:22
Forssan Lehti: Ministeri Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle
Hallitukseen tulee ministerivaihdos. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) odottaa kolmatta lastaan ja aikoo jäädä kesällä vanhempainvapaalle, kertoo Forssan Lehti.
Forssasta kotoisin oleva Grahn-Laasonen kertoo oman kylän lehden haastattelussa aikovansa palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
- Hallituskauden isot uudistukset on jo viety ja viedään kevään aikana läpi, joten työt eivät jää kesken, Grahn-Laasonen sanoo lehdelle.
Hän kertoo aikovansa vanhempainvapaan aikana osallistua eduskunnan äänestyksiin ja Forssan kuntapolitiikkaan.
Muun muassa Iltalehden toimittajana ja ulkoministeri Alexander Stubbin avustajana aiemmin työskennellyt Grahn-Laasonen (s. 1983) nousi eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Hän toimi Stubbin (kok.) hallituksessa ympäristöministerinä ja Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa opetus- ja kulttuuriministerinä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.