Forssan Lehti: Ministeri Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle

Hallitukseen tulee ministerivaihdos. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) odottaa kolmatta lastaan ja aikoo jäädä kesällä vanhempainvapaalle, kertoo Forssan Lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Forssasta kotoisin oleva Grahn-Laasonen kertoo oman kylän lehden haastattelussa aikovansa palata sosiaaliturvaministeriksi tammikuussa ja olla ehdolla kevään 2027 eduskuntavaaleissa.

- Hallituskauden isot uudistukset on jo viety ja viedään kevään aikana läpi, joten työt eivät jää kesken, Grahn-Laasonen sanoo lehdelle.

Hän kertoo aikovansa vanhempainvapaan aikana osallistua eduskunnan äänestyksiin ja Forssan kuntapolitiikkaan.