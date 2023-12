Fortum selvittää toista vaihtoehtoa venäläiselle ydinpolttoaineelle

Energiayhtiö Fortum selvittää, olisiko Loviisan ydinvoimalan reaktoreille mahdollista saada toinenkin länsimainen polttoainetoimittaja. Fortum on viime vuoden marraskuussa tehnyt sopimuksen Westinghouse Electric Companyn kanssa uuden polttoainetyypin toimittamisesta Loviisan voimalaitokselle.

Selvityksessä työ- ja elinkeinoministeriölle Fortum kertoo, että se tutkii toisen toimittajan mahdollisuuksia kehittää Loviisaan sopiva polttoainetyyppi polttoaineen toimitusvarmuuden ja kilpailutilanteen parantamiseksi.

Tavoite on varmistaa, että Loviisan polttoainehuolto ei enää nojaisi yksinomaan venäläiseen valmistajaan, joka on Venäjän valtiollisen ydinvoimayhtiön Rosatomin tytäryhtiö TVEL. Fortum sai helmikuussa luvan jatkaa Loviisan kahden yksikön käyttöä vuoden 2050 loppuun asti, mutta yhtenä ehtona oli se, että Fortum antaa selvityksen tuoreen polttoaineen hankinnoista jatkossa. Westinghousen toimittaman polttoaineen käyttöönotto vie aikaa, sillä uuden polttoaineen käyttöönotto on monivuotinen ja monia viranomaishyväksyntöjä vaativa projekti.

Fortum kertoo selvityksessä, että se tulee kilpailuttamaan polttoaineen valmistuksen nykyisten käyttölupien jälkeiselle ajalle. Voimassa oleva sopimus Westinghousen kanssa ja varastossa oleva tuore polttoaine varmistavat Loviisan polttoainehuollon kilpailutukseen saakka, yhtiö sanoo. Nykyiset käyttöluvat ja niihin liittyvä polttoainesopimus TVEL:n kanssa ovat voimassa vuosiin 2027 ja 2030.

LOVIISAN kummassakin reaktorissa on 301 polttoainenippua, joissa kussakin on 126 polttoainesauvaa. Nipuissa on 120-125 kiloa uraania. Reaktorisydämen uraanimäärä tuoreen ydinpolttoaineen mukaan laskettuna on noin 40 tonnia uraania. Reaktorisydämestä vaihdetaan tuoreeseen ydinpolttoaineeseen vuosittain noin neljäsosa.

Loviisan venäläisvalmisteisten VVER-reaktorien polttoaine poikkeaa länsimaisesta polttoaineesta siinä, että polttoainesauvat on järjestetty eri tavalla ja polttoaineniput ovat muodoltaan kuusikulmaisia.

Fortum kilpailutti polttoainetoimitukset viimeksi vuonna 2006, kun Loviisan laitoksen käyttölupaa edellisen kerran pidennettiin. Silloin Fortum sopi toimituksista TVEL:n kanssa Loviisan ykkösreaktorille vuoteen 2027 ja kakkosreaktorille vuoteen 2030 saakka.

- Fortum valitsi TVEL:n toimittajakseen, koska yhtiön toimittama polttoaine on ollut korkea- ja tasalaatuista ja on kokonaisuudessaan vastannut hyvin Fortumin tarpeita, yhtiö kertoo selvityksessään ministeriölle.

1990-luvulla Loviisaan saatiin polttoainetta myös brittiläiseltä BNFL-yhtiöltä, mutta yhtiö luopui VVER-polttoaineliiketoiminnasta, minkä jälkeen TVEL on ollut ainoa toimittaja. Fortum kertoo alkaneensa selvittää uuden polttoainetyypin kehittämistä Loviisaan jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan alkuvuonna 2022. Tavoitteena on ollut kehittää yhdessä Westinghousen kanssa kilpailukykyinen vaihtoehto TVEL:n polttoaineelle.

Fortum on sopinut uraanin hankinnasta ja väkevöinnistä länsimaisten toimittajien kanssa Westinghousen valmistamaa polttoainetta varten.

Korjattu klo 10.48: Sopimus Westinghousen kanssa tehtiin viime vuoden marraskuussa, ei tänä vuonna.