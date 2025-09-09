Ulkomaat
9.9.2025 14:01 ・ Päivitetty: 9.9.2025 14:01
Francois Bayrou on jättänyt eroilmoituksensa
Ranskan pääministeri Francois Bayrou on jättänyt eroilmoituksensa presidentti Emmanuel Macronille.
Maan vähemmistöhallitus kaatui maanantai-iltana, kun pääministeri Bayrou hävisi luottamusäänestyksen parlamentin alahuoneessa eli kansalliskokouksessa selvin numeroin.
Macronia on painostettu nimeämään nopeasti uusi pääministeri.
