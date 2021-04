Freelancerien ja yksinyrittäjien tilanne huolettaa SDP:ssä – varapuheenjohtaja vaatii välittömiä toimia väläyttäen esimerkiksi ansiosidonnaista takautuvasti

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kirjoittaa tiedotteessaan, että koronavirus on lyönyt monet yrittäjät ja työntekijät polvilleen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Terveyden ja talouden suojaamiseksi on toteutettu rajoitustoimia, joilla on aina myös negatiiviset vaikutuksensa. Työntekijöille negatiivisia vaikutuksia on korvattu pääosin työttömyysturvan kautta. Yrityksille on kriisin keskellä täytynyt luoda uusia tukijärjestelmiä, joita on kehitetty kriisin pitkittyessä ja rajoitustoimien jatkuessa.

Mäkynen jatkaa, että freelancerit ovat kriisin alusta asti olleet oikeutettuja työmarkkinatukeen hallituksen säätämällä poikkeuksella, joka on voimassa nykypäätöksin kesäkuun loppuun. Yritysten kustannustuki korvaa yritysten kiinteitä kustannuksia, myös palkkakustannuksia ja nykyisin jokainen kustannustuen ehdot täyttävä yritys saa vähintään 2000 euron tuen. Taiteilijoille on lisäksi suunnattu omaa tukeaan Taiteen edistämiskeskuksen kautta. Parhaillaan on lausunnolla tapahtumatakuu, joka korvaisi kesän tapahtumien peruuntumisesta kuluja tapahtumien järjestäjille.

– Ikävä kyllä näistä satojen miljoonien kokoluokkaan nousevista tukijärjestelmistä huolimatta edelleen on se tilanne, että varsinkin freelancerit ja osa yksinyrittäjistä uhkaavat jäädä tyhjän päälle. Vuosi pelkän työmarkkinatuen varassa on pitkä aika. Siksi nyt tarvitaan nopeita lisätoimia, jotta erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijat selviävät kuluvasta keväästä. Tapahtumatakuuesitystä on syytä korjata huomioimaan alan erilaiset toimijat, kansanedustaja Mäkynen painottaa.

Hän sanoo, että nyt on löydettävä ja otettava käyttöön mahdollisimman nopeat ja suorat keinot näiden toimijoiden tukemiseksi.

– Kriisitukea on suunnattava väliinputoajille, jotka eivät muista järjestelmistä hyödy ja jotka useimmiten toimivat kulttuuri- ja tapahtuma-alalla. Tähän mennessä Suomessa ei ole millään alalla kompensoitu ansiomenetyksiä niin sanotun Tanskan mallin tapaan, mutta sitäkin on hyvin nopeasti selvitettävä. Muita vaihtoehtoja ovat freelancereiden nostaminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin takautuvasti, kuntien saaman tuen kanavoiminen kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille sekä nopea hätäapurahakierros, joka suunnataan koronasta kärsineille toimijoille, Mäkynen toteaa.

– Erilaisia tapoja korjata väliinputoajien tilanne on, mutta nyt on toimittava nopeasti ja valittava paras tapa suunnata riittävä tuki akuutin tilanteen ylittämiseksi. Hallituksen on syytä valmistella nopeasti tarvittavat toimet, Mäkynen päättää.