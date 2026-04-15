15.4.2026 08:06 ・ Päivitetty: 15.4.2026 08:06
FT: Kiinalainen vakoilusatelliitti auttoi Irania iskuissa Yhdysvaltain tukikohtiin
Financial Times kertoo, että Iran käytti kiinalaista alkuperää olevaa vakoilusatelliittia kohdistaessaan iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän sodassa. Lehti perustaa tietonsa Iranin asevoimien vuotaneisiin dokumentteihin, muun muassa satelliittikuviin ja kiertorata-analyyseihin.
Satelliitilla on tarkkailtu muun muassa Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Saudi-Arabiassa, minne Iran kohdisti ilmaiskuja maaliskuussa. Tukikohtia on tarkkailtu myös ainakin Jordaniassa, Bahrainissa ja Irakissa.
Kiinalaisen Earth Eyen valmistaman TEE-01B -satelliitin avulla Iran on saanut aiempaa tarkempaa kuvaa, jonka avulla on pystytty muun muassa tunnistamaan sotakalustoa ja infrastruktuurin muutoksia maankamaralta. Lehden mukaan ohjelmiston ja ohjauksen satelliittiin tarjoaa Pekingistä toimiva Emposat.
Financial Timesin mukaan satelliitti olisi hankittu Iranin vallankumouskaartin käyttöön jo toissa vuonna sen jälkeen, kun se laukaistiin Kiinasta. Earth Eye kertoo sivuillaan, että se on toimittanut nimeämättömälle valtiolliselle taholle ainakin yhden muun muassa infrastruktuurihankkeisiin käytettävän satelliitin osana Kiinan Vyö ja tie -hanketta. Iran on liittynyt hankkeeseen vuonna 2021.
MAINITUT kiinalaiset yritykset tai esimerkiksi Kiinan ulkoministeriö eivät vastanneet lehden kommenttipyyntöihin. Samoin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA kieltäytyi kommentoimasta lehden tietoja. Kiinan lähetystö ja Valkoinen talo väistivät lausunnoissaan lehden kysymyksen.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut Kiinaa viime aikoina kovilla uusilla tulleilla, jos Kiina toimittaa Iranille sotilaallista apua Lähi-idän sodan aikana.
Myös Iranin liittolaisen Venäjän on huhuttu auttaneen tiedustelutiedollaan Irania kohdistamaan iskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin.
Yhdysvallat on kuitenkin höllentänyt joitakin Venäjän öljynviennin pakotteita, jotta Lähi-idän sodan aikaansaamaa energian hintojen nousua saataisiin hillittyä.
