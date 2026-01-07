Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.1.2026 08:28 ・ Päivitetty: 7.1.2026 08:28

FT: Teboil ehkä amerikkalaisomistukseen – Chevron harkitsee Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista

Chevronin huoltoasema Los Angelesissa vuonna 2023.

Yhdysvaltalainen energiajätti Chevron harkitsee venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista yhdessä pääomasijoitusyhtiö Quantum Capital Groupin kanssa. Asiasta uutisoi talousmedia Financial Times, joka pohjaa tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin.

Chevronin ja Quantumin yhteinen tarjous koskisi Lukoilin kaikkia kansainvälisiä omistuksia, mukaan lukien öljy- ja kaasutuotantoa, jalostamoita sekä yli 2 000 tankkausasemaa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Toisin sanoen mukana olisi myös Suomessa toimiva Teboil.

