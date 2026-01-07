Ulkomaat
7.1.2026 08:28 ・ Päivitetty: 7.1.2026 08:28
FT: Teboil ehkä amerikkalaisomistukseen – Chevron harkitsee Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista
Yhdysvaltalainen energiajätti Chevron harkitsee venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista yhdessä pääomasijoitusyhtiö Quantum Capital Groupin kanssa. Asiasta uutisoi talousmedia Financial Times, joka pohjaa tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin.
Chevronin ja Quantumin yhteinen tarjous koskisi Lukoilin kaikkia kansainvälisiä omistuksia, mukaan lukien öljy- ja kaasutuotantoa, jalostamoita sekä yli 2 000 tankkausasemaa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.
Toisin sanoen mukana olisi myös Suomessa toimiva Teboil.
Asiasta on Suomessa kertonut muun muassa Taloussanomat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.