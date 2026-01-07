FT: Teboil ehkä amerikkalaisomistukseen – Chevron harkitsee Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista

Yhdysvaltalainen energiajätti Chevron harkitsee venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kansainvälisten toimintojen ostamista yhdessä pääomasijoitusyhtiö Quantum Capital Groupin kanssa. Asiasta uutisoi talousmedia Financial Times, joka pohjaa tietonsa asiaa tunteviin lähteisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Chevronin ja Quantumin yhteinen tarjous koskisi Lukoilin kaikkia kansainvälisiä omistuksia, mukaan lukien öljy- ja kaasutuotantoa, jalostamoita sekä yli 2 000 tankkausasemaa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Toisin sanoen mukana olisi myös Suomessa toimiva Teboil.

Asiasta on Suomessa kertonut muun muassa Taloussanomat.