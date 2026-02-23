FT: Vuodetut asiakirjat paljastavat Venäjän toimittavan Iranille olalta laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia

Iran ja Venäjä ovat sopineet salassa, että Venäjä toimittaa Iranille olalta laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia. Asia selviää vuodetuista venäläisasiakirjoista, joista uutisoi Financial Times -lehti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Moskovassa joulukuussa solmitun vajaan 500 miljoonan euron arvoisen sopimuksen mukaan Venäjän on määrä toimittaa kolmen vuoden aikana Iranille yhteensä 500 Verba-ohjusjärjestelmää sekä 2 500 kappaletta 9M336-ohjuksia.

Verba on yksi Venäjän nykyaikaisimmista ilmatorjuntajärjestelmistä. Olalta laukaistavilla ja infrapunaohjautuvilla ohjuksilla voidaan iskeä risteilyohjuksiin, matalalla lentäviin ilma-aluksiin sekä drooneihin.

Pienet liikkuvat ryhmät voivat Verballa luoda puolustuslinjoja nopeasti ilman tarvetta turvautua kiinteisiin tutkalaitteistoihin, jotka ovat alttiimpia iskuille.

Financial Times on nähnyt kaupasta kertovat vuodetut asiakirjat, minkä lisäksi asiasta ovat kertoneet lehdelle useat sopimusta tuntevat henkilölähteet.

YHDYSVALLAT on viime viikkoina uhannut Irania iskuilla ja lähettänyt Lähi-idän alueelle mittavat määrät sotalaivoja ja sotilaslentokoneita. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää Yhdysvaltojen hyökkäävän Iraniin, jos maat eivät pääse sopimukseen Iranin ydinohjelmasta kahden viikon sisällä.

Iranin ja Venäjän välisen sopimuksen mukaan ohjusjärjestelmät on tarkoitus toimittaa Iranille kolmessa erässä vuosina 2027-2029.

Erään Verba-kauppaa tuntevan lähteen mukaan on mahdollista, että Iranille on toimitettu etukäteen pieni määrä kyseisiä ohjusjärjestelmiä.

Vaikka Venäjä olisi jo toimittanut etukäteen yksittäisiä ohjusjärjestelmiä, ne eivät todennäköisesti merkittävästi vahvistaisi Iranin puolustuskykyä mahdollisessa uudessa sodassa Israelin tai Yhdysvaltojen kanssa.

Financial Timesin näkemän sopimuksen mukaan Iranin hallinto oli pyytänyt järjestelmiä virallisesti viime vuoden heinäkuussa. Erään yhdysvaltalaislähteen mukaan pyyntö oli tehty vain päiviä sen jälkeen, kun Iranin ja Israelin välinen 12 päivää kestänyt konflikti, jonka yhteydessä Yhdysvallatkin iski Iraniin, oli tullut päätökseen.

IRANIN ulkoministerin Abbas Araghchin mukaan on hyvät mahdollisuudet siihen, että Yhdysvaltain ja Iranin väliseen jännittyneeseen tilanteeseen löytyisi diplomaattinen ratkaisu. Araghchi kertoi asiasta sunnuntaina CBS News -kanavalle.

Araghchin mukaan neuvottelijat työstävät tällä hetkellä luonnosta sopimuksesta ja sen eri osa-alueista. Hänen mukaansa seuraavat Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut käytäisiin torstaina.

Omanin ulkoministeri Badr Albusaidi vahvisti viestipalvelu X:ssä, että neuvottelut käydään torstaina. Albusaidi toimii neuvotteluiden alueellisena välittäjänä.

Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat ovat valmiina neuvotteluiden uudelle kierrokselle, mikäli he saavat Iranilta yksityiskohtaisen neuvotteluehdotuksen lähipäivinä.

Iranin ulkoministeri Araghchi sanoi CBS:lle, että mikäli Yhdysvallat iskisi Iraniin, olisi Iranilla oikeus puolustaa itseään.

Araghchi kommentoi kanavalle myös Iranin ydinohjelmaa. Hänen mukaansa suvereenina valtiona Iranilla on oikeus päättää maan asioista itse.