Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.11.2025 06:11 ・ Päivitetty: 25.11.2025 06:11

FT: Yhdysvaltojen rauhansuunnitelma kutistui 19-kohtaiseksi Genevessä – keskustelujen määrä jatkua tänään

LEHTIKUVA / AFP / FABRICE COFFRINI

Yhdysvaltain maavoimaministeri Daniel Driscoll matkusti maanantaina Arabiemiraattien Abu Dhabiin keskustelemaan Venäjän valtuuskunnan kanssa, uutisoi Financial Times.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kahden lehdelle puhuneen lähteen mukaan Driscollin ja venäläisten väliset keskustelut alkoivat maanantai-iltana ja niiden on määrä jatkua tänään tiistaina.

Toistaiseksi ei ole selvää, keitä Venäjän valtuuskuntaan kuuluu.

Yhden yhdysvaltalaisen virkamieslähteen mukaan Ukraina tiesi, että Driscoll suuntaisi Abu Dhabiin keskustelemaan venäläisten kanssa.

Lisäksi Driscollin odotetaan lähteiden mukaan tapaavan Ukrainan sotilastiedustelun johtajan Kyrylo Budanovin kanssa.

Driscoll oli mukana myös Sveitsin Genevessä sunnuntaina käydyissä Yhdysvaltain ja Ukrainan neuvotteluissa. Financial Times kertoi maanantaina, että maat neuvottelivat uudesta 19-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta.

Viime viikolla medioille vuotaneessa Yhdysvaltojen suunnitelmassa oli alun perin 28 kohtaa ja se myötäili Venäjän kantoja.

Lehden mukaan vaikeimmat kohdat, kuten alueluovutukset ja Ukrainan suhde sotilasliitto Natoon, on jätetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin päätettäviksi.

Ukrainalaisneuvottelijat sanoivat, ettei heillä ole valtuuksia tehdä päätöksiä alueluovutuksista, joita Yhdysvaltain alkuperäisessä rauhansuunnitelmassa ehdotettiin Venäjän vaatimusten mukaisesti. Ukrainan perustuslain mukaan alueluovutuksille pitäisi hakea ukrainalaisilta siunaus kansanäänestyksellä.

UKRAINA ja Yhdysvallat kertoivat aiemmin yhteisessä lausunnossaan, että osapuolet laativat Genevessä ”päivitetyt ja hiotut puitteet rauhalle”. Osapuolten sanottiin vakuuttaneen, että minkä tahansa tulevan sopimuksen on puolustettava Ukrainan suvereniteettia ja rauhan on oltava oikeudenmukainen.

Neuvotteluissa paikalla olleen Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsjan mukaan uusi suunnitelma ei juurikaan muistuta edellistä versiota. Kyslytsja kuvaili ukrainalaisten ja yhdysvaltalaisten tapaamista intensiiviseksi mutta tuottoisaksi.

Hän kertoi lehdelle, että delegaatiot informoivat presidenttejään uudistetusta suunnitelmasta, minkä jälkeen Trumpin hallinnon odotettiin olevan yhteydessä Venäjään neuvottelujen edistämiseksi.

Kreml sanoi maanantaina, ettei Venäjä ollut toistaiseksi saanut tietoja Ukrainan, Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten Genevessä käymistä neuvotteluista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Moskovassa ollaan kuitenkin tietoisia siitä, että Yhdysvalloissa aiemmin julki tulleeseen rauhanehdotukseen on tehty muutoksia.

UKRAINAN delegaatiota Sveitsissä johtivat Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov.

Yhdysvaltain valtuuskuntaan kuuluivat Driscollin lisäksi ulkoministeri Marco Rubio, erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Vaikka sunnuntaisten neuvotteluiden kehuttiin sujuneen hyvin, oli tunnelma niiden alkuvaiheessa Kyslytsjan mukaan hyvin jännittynyt. Hän sanoi lehdelle Yhdysvaltain edustajien olleen turhautuneita siihen, että Yhdysvaltain alkuperäinen rauhansuunnitelma oli vuotanut medialle. Ennen Sveitsissä käytyjä keskusteluja julkisuudessa pohdittiin, mistä Venäjän kantoja myötäilevä suunnitelma oli peräisin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ukraina olisi joutunut muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle.

Neuvottelut päästiin kuitenkin lopulta aloittamaan, Kyslytsja sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Demokraatti

Politiikka
25.11.2025
Tällainen on SDP:n odotettu vaihtoehto: pieni- ja keskituloisille satoja miljoonia enemmän
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU