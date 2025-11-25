FT: Yhdysvaltojen rauhansuunnitelma kutistui 19-kohtaiseksi Genevessä – keskustelujen määrä jatkua tänään

Yhdysvaltain maavoimaministeri Daniel Driscoll matkusti maanantaina Arabiemiraattien Abu Dhabiin keskustelemaan Venäjän valtuuskunnan kanssa, uutisoi Financial Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kahden lehdelle puhuneen lähteen mukaan Driscollin ja venäläisten väliset keskustelut alkoivat maanantai-iltana ja niiden on määrä jatkua tänään tiistaina.

Toistaiseksi ei ole selvää, keitä Venäjän valtuuskuntaan kuuluu.

Yhden yhdysvaltalaisen virkamieslähteen mukaan Ukraina tiesi, että Driscoll suuntaisi Abu Dhabiin keskustelemaan venäläisten kanssa.

Lisäksi Driscollin odotetaan lähteiden mukaan tapaavan Ukrainan sotilastiedustelun johtajan Kyrylo Budanovin kanssa.

Driscoll oli mukana myös Sveitsin Genevessä sunnuntaina käydyissä Yhdysvaltain ja Ukrainan neuvotteluissa. Financial Times kertoi maanantaina, että maat neuvottelivat uudesta 19-kohtaisesta rauhansuunnitelmasta.

Viime viikolla medioille vuotaneessa Yhdysvaltojen suunnitelmassa oli alun perin 28 kohtaa ja se myötäili Venäjän kantoja.

Lehden mukaan vaikeimmat kohdat, kuten alueluovutukset ja Ukrainan suhde sotilasliitto Natoon, on jätetty Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin päätettäviksi.

Ukrainalaisneuvottelijat sanoivat, ettei heillä ole valtuuksia tehdä päätöksiä alueluovutuksista, joita Yhdysvaltain alkuperäisessä rauhansuunnitelmassa ehdotettiin Venäjän vaatimusten mukaisesti. Ukrainan perustuslain mukaan alueluovutuksille pitäisi hakea ukrainalaisilta siunaus kansanäänestyksellä.

UKRAINA ja Yhdysvallat kertoivat aiemmin yhteisessä lausunnossaan, että osapuolet laativat Genevessä ”päivitetyt ja hiotut puitteet rauhalle”. Osapuolten sanottiin vakuuttaneen, että minkä tahansa tulevan sopimuksen on puolustettava Ukrainan suvereniteettia ja rauhan on oltava oikeudenmukainen.

Neuvotteluissa paikalla olleen Ukrainan varaulkoministeri Serhi Kyslytsjan mukaan uusi suunnitelma ei juurikaan muistuta edellistä versiota. Kyslytsja kuvaili ukrainalaisten ja yhdysvaltalaisten tapaamista intensiiviseksi mutta tuottoisaksi.

Hän kertoi lehdelle, että delegaatiot informoivat presidenttejään uudistetusta suunnitelmasta, minkä jälkeen Trumpin hallinnon odotettiin olevan yhteydessä Venäjään neuvottelujen edistämiseksi.

Kreml sanoi maanantaina, ettei Venäjä ollut toistaiseksi saanut tietoja Ukrainan, Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten Genevessä käymistä neuvotteluista. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Moskovassa ollaan kuitenkin tietoisia siitä, että Yhdysvalloissa aiemmin julki tulleeseen rauhanehdotukseen on tehty muutoksia.

UKRAINAN delegaatiota Sveitsissä johtivat Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak ja maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Rustem Umjerov.

Yhdysvaltain valtuuskuntaan kuuluivat Driscollin lisäksi ulkoministeri Marco Rubio, erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Vaikka sunnuntaisten neuvotteluiden kehuttiin sujuneen hyvin, oli tunnelma niiden alkuvaiheessa Kyslytsjan mukaan hyvin jännittynyt. Hän sanoi lehdelle Yhdysvaltain edustajien olleen turhautuneita siihen, että Yhdysvaltain alkuperäinen rauhansuunnitelma oli vuotanut medialle. Ennen Sveitsissä käytyjä keskusteluja julkisuudessa pohdittiin, mistä Venäjän kantoja myötäilevä suunnitelma oli peräisin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Ukraina olisi joutunut muun muassa menettämään alueitaan Venäjälle.

Neuvottelut päästiin kuitenkin lopulta aloittamaan, Kyslytsja sanoi.