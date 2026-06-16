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Ulkomaat

16.6.2026 08:22 ・ Päivitetty: 16.6.2026 08:22

G7-huippukokous jatkuu – johtajat istuvat samaan pöytään Zelenskyin kanssa

LUDOVIC MARIN / AFP / LEHTIKUVA
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron G7-kokouksessa Ranskan Evianissa 16. kesäkuuta.

Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskyin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi.

Zelenskyi kertoi myöhään maanantaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa puhelussa Trumpin kanssa, että Ukrainan ja Venäjän presidentit voisivat tavata toisensa Yhdysvalloissa. Zelenskyin mukaan Putin oli torjunut hänen aiemman ehdotuksensa tapaamisen järjestämisestä G7-huippukokouksen yhteydessä.

Ukraina-istunnon jälkeen alkuiltapäivästä Suomen aikaa huippukokouksessa pöydälle nostetaan ajankohtainen tilanne Lähi-idässä, jonka osalta kuviota on muuttanut Iranin ja Yhdysvaltain tuore alustava sopu sodan päättämiseksi. Muita G7-johtajia kiinnostanee kuulla Trumpilta enemmän sopimuksen tarkasta sisällöstä, jota ei ole toistaiseksi julkistettu.

Evianissa Genevejärven rannalla pidettävä G7-huippukokous päättyy keskiviikkona.

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