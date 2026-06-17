Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

17.6.2026 14:26 ・ Päivitetty: 17.6.2026 14:26

G7-ryhmältä lupaus Ukraina-tuesta ja Venäjä-pakotteista – Trump mukana

AFP / LEHTIKUVA / LUDOVIC MARIN
Presidentti Trump G7-johtajien lounastapaamisessa Evianissa 17. kesäkuuta.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona ”geopoliittisia asioita” koskevan yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan.

- Me G7-maiden johtajat olemme yhtenäisiä horjumattomassa tuessamme Ukrainalle sen puolustaessa vapauttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan, lausunnossa sanotaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestitti tyytyväisyyttään G7-huippukokouksen tuloksiin.

- On tärkeää, että meillä on jaettu ymmärrys suurimmista haasteista ja konkreettisista askelista niihin vastaamiseksi. Globaali yhtenäisyytemme on toden teolla vähentämässä Venäjän kykyä jatkaa tätä järjetöntä ja rikollista hyökkäystä Ukrainaa vastaan, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

G7-johtajat kehuvat Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todetaan kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti.

TÄMÄN muutoksen tukemiseksi G7-johtajat sopivat lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja -ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle.

Maat myös kertovat harkitsevansa valmistuslisenssien myöntämistä Ukrainalle maan sotatarviketuotannon lisäämiseksi.

Zelenskyi kertoi tiistaina ottaneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puheeksi mahdollisuuden valmistaa yhdysvaltalaisia ilmatorjuntaohjuksia Ukrainassa.

Loppulausuman takana ovat kaikki maat, siis myös Yhdysvallat ja presidentti Trump, joka mainitaan tekstissä jopa nimeltä muutamaan otteeseen. Näin muun muassa kohdassa, jossa G7-johtajat lupaavat lisää pakotteita Venäjälle öljy- ja kaasusektoreille.

- Pidämme tätä oikeana hetkenä edetä lisätoimiin, kun presidentti Trump on saanut aikaan tukemamme sopimuksen Hormuzinsalmen avaamisesta uudelleen, lausunnossa perustellaan.

”USA:n ja EU:n oltava kumppaneita”

TRUMP saakin yhteislausunnossa kehuja Iranin kanssa saavutetusta alustavasta sopimuksesta sodan päättämiseksi. Samalla G7-maat toistavat kantansa, ettei Iranin pidä koskaan saada ydinaseita.

Sopimuksen suurimpana ongelmana pidettyä Libanonin tilannetta lausunnossa kommentoidaan mainitsematta Israelia. Maa on jo ilmoittanut, ettei Yhdysvaltain ja Iranin sopimus koske Israelin sotatoimia Libanonin alueella.

G7-johtajat toteavat tukevansa välitöntä aselepoa ja Libanonin hallituksen pyrkimyksiä riisua aseista Hizbollah-äärijärjestö, jota Iran on tukenut. Samalla ilmaistaan tuki Libanonin alueelliselle koskemattomuudelle.

Keskiviikkona G7-kokouksen aiheena oli tekoäly, josta puhumaan oli kutsuttu alan suuryhtiöiden johtajia. Juuri kokouksen alla Yhdysvallat kielsi Anthropicin tehokkaimman kielimallin käytön muilta kuin omilta kansalaisiltaan.

- Yhdysvaltain ja EU:n on oltava vahvoja kumppaneita tekoälyssä, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kokoukselle.

YHTEISESSÄ lausumassa G7-kokous kehotti yhtiöitä kehittämään teknologioita, jotka varmistavat digitaalisten palveluiden turvallisen iän mukaisen käytön.

Lisäksi johtajat hyväksyivät tavoitteen, jossa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista pyritään vähentämään nopeasti.

Evianissa pidetystä kokouksesta levisi keskiviikkona maailmalle myös video, joissa Trump saapuu muiden jo istuessa neuvottelupöydän ääressä. Hän pysähtyy hetkeksi ja toteaa:

- Minä olen pomo! (I am the boss!)

Niilo Simojoki/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
17.6.2026
Rydmanin kiistellyt linjaukset esiteltiin jo järjestöille – näin kommentoi pääministeri Orpo
Lue lisää

Lauri Finér

Kolumnit
17.6.2026
Lauri Finér: Hallitus on eksyksissä ja yrittää peittää sitä numerosumutuksella
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
16.6.2026
Tässä menee raja: puoluejohtaja ei voi kadota tositelevision kulisseihin
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
17.6.2026
Arvio: Kansainvälisen tason Olli Jalonen vakuuttaa taas
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU