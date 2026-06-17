G7-ryhmältä lupaus Ukraina-tuesta ja Venäjä-pakotteista – Trump mukana

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona ”geopoliittisia asioita” koskevan yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan.

- Me G7-maiden johtajat olemme yhtenäisiä horjumattomassa tuessamme Ukrainalle sen puolustaessa vapauttaan, itsemääräämisoikeuttaan ja alueellista koskemattomuuttaan, lausunnossa sanotaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestitti tyytyväisyyttään G7-huippukokouksen tuloksiin.

- On tärkeää, että meillä on jaettu ymmärrys suurimmista haasteista ja konkreettisista askelista niihin vastaamiseksi. Globaali yhtenäisyytemme on toden teolla vähentämässä Venäjän kykyä jatkaa tätä järjetöntä ja rikollista hyökkäystä Ukrainaa vastaan, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

G7-johtajat kehuvat Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todetaan kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti.

TÄMÄN muutoksen tukemiseksi G7-johtajat sopivat lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja -ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle.

Maat myös kertovat harkitsevansa valmistuslisenssien myöntämistä Ukrainalle maan sotatarviketuotannon lisäämiseksi.

Zelenskyi kertoi tiistaina ottaneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puheeksi mahdollisuuden valmistaa yhdysvaltalaisia ilmatorjuntaohjuksia Ukrainassa.

Loppulausuman takana ovat kaikki maat, siis myös Yhdysvallat ja presidentti Trump, joka mainitaan tekstissä jopa nimeltä muutamaan otteeseen. Näin muun muassa kohdassa, jossa G7-johtajat lupaavat lisää pakotteita Venäjälle öljy- ja kaasusektoreille.

- Pidämme tätä oikeana hetkenä edetä lisätoimiin, kun presidentti Trump on saanut aikaan tukemamme sopimuksen Hormuzinsalmen avaamisesta uudelleen, lausunnossa perustellaan.

”USA:n ja EU:n oltava kumppaneita”

TRUMP saakin yhteislausunnossa kehuja Iranin kanssa saavutetusta alustavasta sopimuksesta sodan päättämiseksi. Samalla G7-maat toistavat kantansa, ettei Iranin pidä koskaan saada ydinaseita.

Sopimuksen suurimpana ongelmana pidettyä Libanonin tilannetta lausunnossa kommentoidaan mainitsematta Israelia. Maa on jo ilmoittanut, ettei Yhdysvaltain ja Iranin sopimus koske Israelin sotatoimia Libanonin alueella.

G7-johtajat toteavat tukevansa välitöntä aselepoa ja Libanonin hallituksen pyrkimyksiä riisua aseista Hizbollah-äärijärjestö, jota Iran on tukenut. Samalla ilmaistaan tuki Libanonin alueelliselle koskemattomuudelle.

Keskiviikkona G7-kokouksen aiheena oli tekoäly, josta puhumaan oli kutsuttu alan suuryhtiöiden johtajia. Juuri kokouksen alla Yhdysvallat kielsi Anthropicin tehokkaimman kielimallin käytön muilta kuin omilta kansalaisiltaan.

- Yhdysvaltain ja EU:n on oltava vahvoja kumppaneita tekoälyssä, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kokoukselle.

YHTEISESSÄ lausumassa G7-kokous kehotti yhtiöitä kehittämään teknologioita, jotka varmistavat digitaalisten palveluiden turvallisen iän mukaisen käytön.

Lisäksi johtajat hyväksyivät tavoitteen, jossa riippuvuutta Kiinan kriittisistä mineraaleista pyritään vähentämään nopeasti.

Evianissa pidetystä kokouksesta levisi keskiviikkona maailmalle myös video, joissa Trump saapuu muiden jo istuessa neuvottelupöydän ääressä. Hän pysähtyy hetkeksi ja toteaa:

- Minä olen pomo! (I am the boss!)

Niilo Simojoki/STT