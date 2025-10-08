Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

8.10.2025 06:27 ・ Päivitetty: 8.10.2025 08:16

Gaza-aktivistit: Israel pysäytti toisenkin avustuslaivueen

LEHTIKUVA / AFP
Ensimmäisen avustuslaivueen vene matkalla kohti Gazaa.

Israel on jälleen pysäyttänyt Gazaa Välimerellä lähestyneen kansainvälisten aktivistien avustuslaivueen. Asiasta kertovat laivueen järjestäjät viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Laivueessa on yhteensä yhdeksän alusta, jotka on kaikki pysäytetty järjestäjien mukaan 220 kilometrin päässä määränpäästään.

Järjestäjien mukaan israelilaissotilaat ovat ottaneet kiinni alusten miehistön.

Miehistön joukossa oli järjestäjien mukaan lääkäreitä, toimittajia sekä viranomaisia, joiden kansalaisuutta ei viestissä kerrottu. Valtaosa alusten nimistä oli viestin perusteella arabiankielisiä ja kolme oli englanninkielisiä.

Alusten mukana on tiettävästi yksi suomalainen, toimittajaksi itseään kuvaillut aktivisti.

Järjestäjien mukaan kiinniotetut olivat aseistamattomia, ja aluksissa kuljetettiin lähes 95  000 euron edestä lääkkeitä, lääkintätarvikkeita ja apuvälineitä kuten hengityslaitteita sekä ruokatarvikkeita Gazan nälkiintyneelle väestölle.

Israelin ulkoministeriö sanoo X:ssä, että alukset ja niissä olleet ihmiset siirretään israelilaiseen satamaan.

Viime viikolla Israel pysäytti Gazaan pyrkineen ensimmäisen avustuslaivueen ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Yli 40 laivan oli tarkoitus päästä läpi Gazan merisaarrosta ja viedä alueelle muun muassa lääkkeitä ja ruokaa.

TIISTAINA Suomeen lentoteitse palanneet ensimmäisen laivueen aktivistit kertoivat karuista pidätyskokemuksistaan.

Suomalaisten mukaan heidät laitettiin istumaan ulos maahan tuntikausiksi samalla, kun heidän kätensä oli sidottu nippusiteillä. Heidän mukaansa Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir huusi aktivisteille, että he ovat terroristeja ja että heidät vangitaan terroristivankiloihin.

Kiinnioton jälkeen suomalaiset vietiin israelilaiseen vankilaan, jossa he kertoivat olleensa pitkään ilman ruokaa tai puhdasta vettä ja jossa heitä oli peloteltu ja nöyryytetty.

Suomalaisten mukaan ulkoministeriö ei auttanut heitä tilanteessa mitenkään. Suomalaisaktivisti Iida-Liina Häkkisen mukaan ulkoministeriö oli kehottanut heitä olemaan menemättä Gazaan ja sanonut aktivisteille, ettei se voi olla heistä missään vastuussa.

MINISTERIÖN konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoi myöhemmin tiistaina, ettei suomalaisaktivistien kohtelusta Israelissa ole tullut ministeriön tietoon mitään sellaista, mikä edellyttäisi erityisiä toimenpiteitä.

Tannerin mukaan tilanne oli varmasti kiinni otetuille kuormittava, mutta ministeriön tietojen mukaan kiinniotot ovat konsuliarvion perusteella noudattaneet tavanomaisia menettelyjä.

-  Näillä tiedoilla emme vielä näe tässä sen tyyppistä perus- tai ihmisoikeuksien loukkausta, että tämä edellyttäisi meiltä erityistä keskustelua, Tanner sanoi tiistaina.

Tannerin mukaan ministeriön näkemys voi muuttua, jos tapauksesta paljastuisi vielä jotakin toimenpiteitä vaativaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU