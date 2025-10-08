Gaza-aktivistit: Israel pysäytti toisenkin avustuslaivueen

Israel on jälleen pysäyttänyt Gazaa Välimerellä lähestyneen kansainvälisten aktivistien avustuslaivueen. Asiasta kertovat laivueen järjestäjät viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Laivueessa on yhteensä yhdeksän alusta, jotka on kaikki pysäytetty järjestäjien mukaan 220 kilometrin päässä määränpäästään.

Järjestäjien mukaan israelilaissotilaat ovat ottaneet kiinni alusten miehistön.

Miehistön joukossa oli järjestäjien mukaan lääkäreitä, toimittajia sekä viranomaisia, joiden kansalaisuutta ei viestissä kerrottu. Valtaosa alusten nimistä oli viestin perusteella arabiankielisiä ja kolme oli englanninkielisiä.

Alusten mukana on tiettävästi yksi suomalainen, toimittajaksi itseään kuvaillut aktivisti.

Järjestäjien mukaan kiinniotetut olivat aseistamattomia, ja aluksissa kuljetettiin lähes 95 000 euron edestä lääkkeitä, lääkintätarvikkeita ja apuvälineitä kuten hengityslaitteita sekä ruokatarvikkeita Gazan nälkiintyneelle väestölle.

Israelin ulkoministeriö sanoo X:ssä, että alukset ja niissä olleet ihmiset siirretään israelilaiseen satamaan.

Viime viikolla Israel pysäytti Gazaan pyrkineen ensimmäisen avustuslaivueen ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Yli 40 laivan oli tarkoitus päästä läpi Gazan merisaarrosta ja viedä alueelle muun muassa lääkkeitä ja ruokaa.

TIISTAINA Suomeen lentoteitse palanneet ensimmäisen laivueen aktivistit kertoivat karuista pidätyskokemuksistaan.

Suomalaisten mukaan heidät laitettiin istumaan ulos maahan tuntikausiksi samalla, kun heidän kätensä oli sidottu nippusiteillä. Heidän mukaansa Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir huusi aktivisteille, että he ovat terroristeja ja että heidät vangitaan terroristivankiloihin.

Kiinnioton jälkeen suomalaiset vietiin israelilaiseen vankilaan, jossa he kertoivat olleensa pitkään ilman ruokaa tai puhdasta vettä ja jossa heitä oli peloteltu ja nöyryytetty.

Suomalaisten mukaan ulkoministeriö ei auttanut heitä tilanteessa mitenkään. Suomalaisaktivisti Iida-Liina Häkkisen mukaan ulkoministeriö oli kehottanut heitä olemaan menemättä Gazaan ja sanonut aktivisteille, ettei se voi olla heistä missään vastuussa.

MINISTERIÖN konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoi myöhemmin tiistaina, ettei suomalaisaktivistien kohtelusta Israelissa ole tullut ministeriön tietoon mitään sellaista, mikä edellyttäisi erityisiä toimenpiteitä.

Tannerin mukaan tilanne oli varmasti kiinni otetuille kuormittava, mutta ministeriön tietojen mukaan kiinniotot ovat konsuliarvion perusteella noudattaneet tavanomaisia menettelyjä.

- Näillä tiedoilla emme vielä näe tässä sen tyyppistä perus- tai ihmisoikeuksien loukkausta, että tämä edellyttäisi meiltä erityistä keskustelua, Tanner sanoi tiistaina.

Tannerin mukaan ministeriön näkemys voi muuttua, jos tapauksesta paljastuisi vielä jotakin toimenpiteitä vaativaa.