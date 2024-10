Gazan terveysministeriö syyttää Israelia rynnäköstä sairaalaan

Äärijärjestö Hamasin alainen Gazan terveysministeriö syytti perjantaina Israelia siitä, että sen sotilaat rynnäköivät Gazan kaistan pohjoisosan ainoaan toimivaan sairaalaan Kamal Adwaniin. Ministeriön mukaan kaksi lasta olisi kuollut, kun Israel tulitti sairaalan happisäiliötä Jabalian pakolaisleirillä sijaitsevassa sairaalassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israelin asevoimat sanoi uutistoimisto AFP:lle, ettei se tiennyt tulituksesta tai iskuista sairaalan alueella. Sen sijaan asevoimat kertoi sotilaidensa operoivan Kamal Adwanin sairaalan ympäristössä, missä Israel aloitti suuren operaation aiemmin tässä kuussa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin sotilaat tekivät Kamal Adwanin sairaalassa etsintöjä ja ampuivat sairaalan osastoilla, mikä lisäsi paniikkia ja ahdistusta.

Israelin asevoimat kertoi perjantaina iltapäivällä toteuttavansa sairaalalla sotatoimia. Gazan terveysministeriö kertoi Israelin joukkojen ottaneen kiinni satoja sairaalan henkilökunnan jäseniä ja sairaalaan paenneita ihmisiä.

Ministeriön mukaan sairaalassa on sisällä noin 600 ihmistä, joiden joukossa on potilaita ja hoitohenkilöstöä.

MAAILMAN terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi myöhään perjantai-iltana järjestön saaneen yhteyden sairaalan henkilöstöön. Tedroksen mukaan kolme sairaanhoitohenkilöstöön kuuluvaa on loukkaantunut, 44 on pidätetty ja neljä ambulanssia on vaurioitunut.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoi aiemmin perjantaina Israelin asevoimien altistavan koko Pohjois-Gazan väestön pommitusten, piiritysten ja nälkiinnyttämisen riskin alle. Türkin mukaan Israelin asevoimat on käskenyt satojatuhansia ihmisiä siirtymään taisteluiden tieltä, vaikka siirtymään ei pääse turvallisesti.

- Pommit putoavat edelleen. Israelin asevoimat erottaa perheenjäseniä toisistaan ja ottaa monia kiinni. On kerrottu, että pakenevia ihmisiä kohti on ammuttu, Türk kertoi lausunnossaan.

Türk sanoi Israelin asevoimien toimien voivan täyttää niin sanottujen julmuusrikosten tunnusmerkkejä. Julmuusrikoksiksi lasketaan kansanmurhat, sotarikokset sekä rikokset ihmisyyttä vastaan.