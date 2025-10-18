Ulkomaat
18.10.2025 12:04 ・ Päivitetty: 18.10.2025 12:04
Gazan tulitauko repeilee – Israel on uhannut jatkaa hyökkäystään
Ruumiiden vaihtaminen jatkuu Gazassa, mutta uusia vainajia kertyi aselevosta huolimatta. Paikallisviranomaisten mukaan 9 kuoli Israelin iskussa bussiin.
Gazan kaistalla jatkuivat viikonloppuna aseleposopimuksen mukaiset vainajien vaihdot osapuolten välillä. Myöhään perjantaina äärijärjestö Hamas palautti yhden israelilaisen panttivangin ruumiin ja lauantaina Israel puolestaan palautti 15 palestiinalaisen ruumiit.
Osana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kätilöimää rauhansopimusta Israel sopi palauttavansa 15 palestiinalaisen ruumiit jokaista palautettua panttivangin ruumista vastaan. Yhteensä Israel on palauttanut yli 130 ruumista.
Uusilta kuolemilta ja väkivallalta ei silti vältytty. Israelin joukot surmasivat yhdeksän ihmistä bussiin tehdyssä iskussa perjantaina, kertoivat äärijärjestö Hamasin hallinnoiman alueen paikallisviranomaiset.
Israelin asevoimat sanoi ampuneensa ajoneuvoa, joka ylitti niin kutsutun keltaisen viivan, jota se valvoo rauhansopimuksen mukaisesti.
- Joukot ampuivat varoituslaukauksia kohti epäilyttävää ajoneuvoa, joka jatkoi joukkojen lähestymistä tavalla, joka muodosti heille välittömän uhkan. Joukot avasivat tulen poistaakseen uhkan, aseleposopimuksen ehtojen mukaisesti, lausunnossa sanotaan.
Israel on uhannut jatkaa hyökkäystään Gazassa, jos Hamas ei palauta panttivankien ruumiita.
Gazan pelastusviranomaisen mukaan bussissa matkusti kodeistaan evakkoon joutuneita ihmisiä.
Aselepo Gazassa jatkuu toista viikkoa. Sen aikana on nähty useita välikohtauksia, joissa israelilaisjoukot ovat ampuneet keltaista viivaa lähestyneitä tai sen ylittäneitä ihmisiä.
ASELEPOSOPIMUKSEN mukaan Hamasin on luovutettava Israelille jo vapautettujen elossa olevien panttivankien lisäksi myös kuolleiden panttivankien ruumiit. Jos perjantaina luovutettu panttivangin ruumis lasketaan mukaan, Hamas oli lauantai-iltapäivään mennessä palauttanut Israelille kymmenen ruumista. Gazassa on vielä tiettävästi ainakin 18 kuollutta panttivankia.
Israel on uhannut jatkaa hyökkäystään Gazassa, jos Hamas ei palauta panttivankien ruumiita. Hamasin edustaja sanoi perjantaisessa lausunnossa, että järjestö aikoo noudattaa sopimusta, mutta ruumiiden palauttaminen vaatii aikaa.
- Me palautamme ruumiit ja noudatamme sopimusta kuten lupasimme, Hamasin edustaja sanoi lausunnossa.
Hamas on jo aiemmin sanonut ruumiiden löytämisen vaativan aikaa, sillä osa niistä on jäänyt Israelin tuhoamiin tunneleihin tai rakennusten raunioihin.
TURKKILAINEN 81 ihmisen katastrofivalmiusyksikkö odotti perjantaina Egyptin rajalla Israelilta lupaa päästä Gazaan, turkkilainen virkamies kertoi uutistoimisto AFP:lle.
Ryhmän olisi määrä auttaa kaistalla muun muassa panttivankien ruumiiden etsinnässä. Hamasin sisäinen lähde sanoi, että Turkin delegaation odotetaan saapuvan Gazaan sunnuntaihin mennessä.
Gazan väestönsuojeluvirasto kertoi perjantaina, että aselevon astuttua voimaan Gazan kaistan raunioista on löydetty yli 280 ruumista.
YK:N ALAINEN Maailman ruokaohjelma WFP puolestaan kommentoi Gazan ruokatilannetta perjantaina. WFP:n mukaan nälänhädän taltuttaminen vie aikaa ja edellyttää Gazan kaikkien rajanylityspaikkojen avaamista.
WFP:n tiedottajan Abeer Etefan mukaan järjestöllä on Gazassa toiminnassa viisi ruoanjakelupistettä. Etefan mukaan järjestö haluaisi nostaa jakelupisteiden määrän 145:een.
WFP on kertonut toimittaneensa lähes 3 000 tonnia ruokaa Gazaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain välittämä aselepo astui voimaan. Ruokaa toimitti lauantain ja keskiviikon välisenä aikana noin 230 rekkaa, Etefa sanoi.
Torstaina Gazan rajan ylitti 57 rekkaa kahdessa erillisessä saattueessa.
Kommentit
