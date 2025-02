Gazassa pidettävien panttivankien kunto huolettaa Punaista Ristiä – Hamasilta odotetaan tietoa kuudennesta vankienvaihdosta

Kansainvälinen Punainen Risti (ICRC) on hyvin huolissaan Gazassa pidettävien panttivankien terveydestä. Järjestön mukaan sen edustajien olisi päästävä nopeasti tapaamaan panttivankeja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Viimeisimmät vapautukset vahvistivat sitä, että ICRC:n olisi päästävä panttivankien luokse. Olemme edelleen hyvin huolissamme panttivankien olosuhteista, järjestön lausunnossa sanottiin.

Äärijärjestö Hamas on panttivankeja vapauttaessaan muun muassa pakottanut heidät puhumaan ja esitellyt heitä ihmisjoukoille, ennen kuin on luovuttanut panttivangit Punaisen Ristin edustajille. ICRC vetosi perjantaina Hamasiin, jotta panttivankien tuleva luovuttaminen vietäisiin läpi arvokkaammalla tavalla.

HAMASIN odotettiin perjantaina jatkavan aseleposopimuksessa sovitun kuudennen vankienvaihdon valmistelua kertomalla niiden kolmen panttivangin nimet, jotka sen on määrä vapauttaa lauantaina.

Israel on kertonut, että vankienvaihdon epäonnistuminen tai jääminen toteutumatta tarkoittaisi Gazan sodan alkamista uudelleen. Hamas kertoi aikaisemmin jäädyttävänsä panttivankien vapauttamisen Israelin väitettyjen aseleporikkomusten vuoksi, mutta neuvottelulähteiden mukaan osapuolet ovat sen jälkeen päättäneet jatkaa aseleposopimuksen toteuttamista.

Aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää kuusi viikkoa. Toisen vaiheen toteuttamisesta käydään parhaillaan neuvotteluja.

Israelin asevoimien mukaan Gazassa on edelleen yli 70 panttivankia, mutta noin puolet heistä on arvioiden mukaan kuollut. Israel laskee myös kuolleet mukaan panttivankeihin siihen asti että heidän ruumiinsa on palautettu Israeliin.

Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt sieppasivat yli 250 panttivankia ja tappoivat yli 1 200 ihmistä hyökätessään Israeliin lokakuun alussa toissa vuonna. Israelin asevoimien hyökkäyksessä Gazaan on sen jälkeen kuollut Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan yli 48 200 ihmistä.

YK:n mukaan sodan aikana liki 70 prosenttia Gazan rakennuksista on tuhottu.